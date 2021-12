Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les AirPod dApple sont comme Marmite : soit vous adorerez les conceptions non conventionnelles - quil sagisse de loriginal, des Airpods 3 ou des AirPods Pro, soit vous les détesterez. Il y a de fortes chances que si vous lisez cet article, vous vous asseyez dans lancien camp avec nous. Oui, ils ont lair un peu étranges, mais ils sont aussi super.

Nous voulons vous aider à tirer le meilleur parti de vos AirPods Apple, que vous ayez la première génération, la deuxième génération , la troisième génération, les AirPod Pro ou les AirPods Max .

Voici nos meilleurs conseils et astuces pour vous assurer de maîtriser vos écouteurs sans fil Apple en un rien de temps.

Toutes les générations dAirPod dApple ont une puce spéciale (le W1 ou H1) qui permet une connexion très facile à votre iPhone ou iPad .

Ouvrez le couvercle de létui AirPods, maintenez enfoncé le petit bouton à larrière et placez létui AirPods à côté de votre iPhone ou iPad. Les AirPod apparaîtront en bas de lécran de votre iPhone ou iPad. Déverrouillez votre iPhone ou iPad et appuyez sur le bouton Connecter. Cest tout pour les modèles de première, deuxième et troisième génération.

Pour les AirPods Pro, il y a une étape supplémentaire dans le test dajustement des embouts auriculaires. Le test dure environ cinq secondes et déterminera si vous avez un bon ajustement. Sinon, les résultats pourraient vous recommander dessayer lun des autres embouts en silicone inclus. Il y a un choix de petit, moyen et grand.

Pour les AirPods Max, sortez-les de leur Smart Case et maintenez-les près de votre iPhone ou iPad dans les 60 secondes jusquà ce que lanimation de configuration apparaisse. Si ce nest pas le cas, vous pouvez le faire manuellement via les paramètres Bluetooth. Appuyez sur le bouton de contrôle du bruit de votre casque et maintenez-le enfoncé jusquà ce quil clignote en blanc pour lappairage.

Tous les AirPod se connectent automatiquement à tous les appareils iOS enregistrés sur votre identifiant Apple une fois connectés à votre iPhone, vous navez donc pas besoin de répéter le processus dappariement plus dune fois.

Dès que vous sortez un AirPod de son étui ou les AirPods Max de leur Smart Case, ils safficheront comme Connectés dans les paramètres Bluetooth de votre Apple Watch .

Tous les AirPod connectés seront déjà visibles dans le menu Bluetooth de votre MacBook . Pour vous connecter, ouvrez les paramètres Bluetooth > Trouvez vos AirPod dans la liste > Appuyez sur Connecter.

Si vous avez configuré les fonctionnalités, les AirPod basculeront automatiquement entre vos appareils Apple. Une fois connectés, ils basculeront entre votre iPhone, iPad et MacBook si nécessaire.

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil Android > Sélectionnez Associer un nouvel appareil > Ouvrir létui AirPods pour activer lassociation ou retirez les AirPods Max de létui intelligent > Confirmez lassociation.

Si les AirPods Apple napparaissent pas dans la liste des appareils disponibles, maintenez enfoncé le bouton à larrière du boîtier des AirPods jusquà ce que le voyant LED entre les AirPods clignote, plaçant les AirPods en mode dappairage. Pour les AirPods Max, vous maintenez le bouton de contrôle du bruit enfoncé. Vous devrez ensuite les sélectionner dans la liste et confirmer lappairage.

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre PC> Appuyez et maintenez enfoncé le bouton à larrière de votre boîtier AirPods ou le bouton de contrôle du bruit sur AirPods Max> Appuyez sur les AirPods lorsquils apparaissent comme un appareil disponible. Ils peuvent apparaître sous les écouteurs plutôt que sous les AirPod.

Une fois que vous appuyez sur connecter, les AirPod seront connectés à votre PC pour laudio.

Vous pouvez connecter deux ensembles dAirPods à un iPhone afin que vous puissiez coupler la première et la deuxième génération, ou la troisième génération et les AirPods Max, par exemple. Pour ce faire, suivez le même processus dappariement pour la deuxième paire que pour la première.

Lorsque vous connectez une autre paire dAirPods, le nom de la première paire verra un "1" ajouté et la deuxième paire que vous connectez aura un "2" après son nom. Les deux apparaîtront sur tous les autres appareils iOS liés à votre identifiant Apple. Nous avons une fonctionnalité distincte sur la connexion de deux ensembles dAirPod et le partage audio .

Vérifier la batterie de vos AirPod est très simple sur iPhone. Assurez-vous que votre iPhone est à côté de votre boîtier AirPods et ouvrez le boîtier AirPods. Pour les AirPods Max, rapprochez-les de votre iPhone et maintenez enfoncé le bouton de contrôle du bruit.

Le pourcentage de batterie de vos AirPods et du boîtier AirPods apparaîtra côte à côte au bas de lécran de votre iPhone. Vous pouvez également demander à Siri à quoi ressemble votre batterie AirPods.

Pour charger les AirPods Apple, remettez-les simplement dans leur étui. Ils se chargeront tant quils sont dans létui, tant que létui a une batterie.

Pour la deuxième génération dAirPods ou les AirPods Pro, létui de charge peut offrir jusquà deux heures de conversation et trois heures découte en 15 minutes de charge. La troisième génération offre jusquà une heure de conversation ou découte en cinq minutes de charge.

Pour les AirPods Max, vous aurez besoin du câble Lightning vers USB-C inclus dans la boîte pour les charger.

Pour charger le boîtier AirPods, branchez le connecteur Lightning au bas du boîtier, comme vous le feriez avec votre iPhone.

Si vous avez le boîtier de chargement sans fil pour AirPods 2, AirPods 3 ou AirPods Pro, vous pouvez également le placer sur un tapis de chargement sans fil compatible Qi pour recharger le jus. Il est également possible dutiliser le chargeur Apple Watch pour charger létui de chargement sans fil AirPods - il vous suffit de bien le placer. Les étuis AirPods 3 et AirPods Pro sont également compatibles avec le chargeur MagSafe .

Pour AirPod Max, branchez le connecteur Lightning vers USB-C au bas de lécouteur droit pour charger.

Les AirPod de première génération offriront environ deux heures de conversation. La deuxième génération offre environ trois heures de conversation et cinq heures découte. La troisième génération offre environ quatre heures de conversation et six heures découte. Les AirPods Pro offrent environ trois heures et demie de temps de conversation et entre quatre et cinq heures découte, selon le mode dans lequel vous vous trouvez.

Comme vous pouvez porter un AirPod ou deux AirPod à tout moment, nous ne portons parfois quun seul AirPod si nous avons beaucoup dappels téléphoniques ce jour-là, passant à lautre AirPod lorsque lavertissement de cinq minutes émet un bip de batterie faible sur celui que nous portons. .

Il offre ce peu de jus et lun peut charger pendant que vous parlez à lautre.

Tous les AirPods que vous connectez à votre iPhone prendront automatiquement votre prénom et ajouteront des AirPods par la suite, comme les AirPods de Britta/AirPods Pro/AirPods Max de Britta. Si vous souhaitez changer le nom de vos AirPod :

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre iPhone > Assurez-vous que vos AirPods sont connectés > Cliquez sur le symbole "i" dans longlet AirPods > Cliquez sur Nom > Changez le nom de vos AirPods > Appuyez sur Terminé.

Par défaut, appuyez deux fois sur le côté de chaque AirPod pour lancer Siri sur votre iPhone ou iPad pour les AirPod de première génération. La deuxième génération dAirPod a la piste suivante par défaut pour le double tap.

Vous pouvez cependant modifier la valeur par défaut sur les deux, désactiver complètement la fonctionnalité et avoir une fonctionnalité pour lAirPod droit et une autre pour le gauche. Pour faire ça:

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre iPhone > Assurez-vous que vos AirPod sont connectés > Cliquez sur le symbole "i" dans longlet AirPods > Choisissez la fonctionnalité que vous souhaitez pour lAirPod gauche > Choisissez la fonctionnalité que vous souhaitez pour lAirPod droit.

Les AirPods (3e génération) et les AirPods Pro ont un capteur Force Touch dans leur tige, déplaçant le contrôle dun robinet vers un pressage. Pour lire ou mettre en pause laudio, appuyez une fois sur la tige de vos AirPods (3e génération) ou AirPods Pro.

Les AirPods Max ont une couronne numérique en haut de loreillette droite. Appuyez une fois sur la couronne numérique pour lire ou mettre en pause.

Pour sauter une piste sur les AirPods (3e génération) ou les AirPods Pro, vous devrez appuyer deux fois sur le capteur tactile Force sur la tige de vos AirPods.

Pour sauter une piste sur les AirPods Max, appuyez deux fois sur la couronne numérique en haut de loreillette droite.

Pour revenir à la piste précédente sur AirPods Pro, appuyez trois fois sur le capteur Force Touch sur la tige de vos AirPods.

Pour revenir à la piste précédente sur AirPods Max, appuyez trois fois sur la couronne numérique en haut de loreillette droite.

Pour basculer rapidement entre le mode de suppression active du bruit et le mode Transparence (où vous pouvez entendre lenvironnement dans lequel vous vous trouvez), appuyez et maintenez enfoncé le capteur Force Touch sur la tige de vos AirPod.

Vous pouvez également glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de lécran daccueil de votre iPhone ou glisser vers le haut sur les modèles avec un bouton daccueil pour afficher le centre de contrôle. Selon liPhone que vous possédez, Haptic Touch ou 3D Touch la barre de volume lorsque vos AirPods Pro sont connectés et vous verrez une option pour basculer entre les deux modes.

Pour basculer entre la suppression active du bruit et le mode Transparence sur les AirPods Max, appuyez sur le bouton de contrôle du bruit en haut de loreillette droite.

Comme avec les AirPods Pro, vous pouvez également balayer vers le bas depuis le coin supérieur droit dun iPhone Face ID ou vers le haut depuis le bas dun iPhone Touch ID pour accéder au Centre de contrôle. Appuyez sur la barre de volume lorsque les AirPods Max sont connectés et vous pourrez basculer entre les modes.

Les AirPods (3e génération), les AirPods Pro et les AirPods Max disposent de laudio spatial, qui est un son en trois dimensions à partir de vidéos et de musiques prises en charge qui utilisent laccéléromètre et le gyroscope de votre iPhone pour suivre le mouvement.

Pour lallumer, allumez les AirPod et ouvrez le centre de contrôle. Appuyez et maintenez sur la barre de volume (lorsque les AirPod sont dans votre oreille) et appuyez sur licône Spatial Audio en bas de lécran.

Pour lancer Siri sur les AirPod de première génération, vous pouvez appuyer deux fois sur lAirPod droit ou gauche, sauf si vous avez modifié la valeur par défaut. Siri se lancera ensuite sur votre iPhone ou iPad.

Pour lancer Siri sur les AirPods de deuxième génération, les AirPods de troisième génération ou les AirPods Pro, dites simplement "Hey Siri". Vous devrez cependant vous assurer que vous utilisez le dernier logiciel pour que cela fonctionne.

Pour lancer Siri sur les AirPods Max, maintenez enfoncée la couronne numérique en haut de loreillette droite et dites « Dis Siri ».

Une fois que vous avez lancé Siri sur vos AirPods de deuxième génération, AirPods de troisième génération, AirPods Pro ou AirPods Max, vous pouvez demander un certain nombre de choses, y compris lun des exemples ci-dessous :

"Jouer ma liste de lecture favorite"

"Envoyer un message à [nom du contact]"

"Augmente le volume"

« Comment puis-je rentrer à la maison à partir dici ? »

"Passer à la chanson suivante"

« Mettre la musique en pause »

« Comment est la batterie de mes AirPod ? »

La détection automatique des oreilles transférera automatiquement laudio des appareils connectés vers les AirPods ou AirPods Pro lorsque vous en mettez un ou les deux dans vos oreilles. Pour activer/désactiver la détection automatique des oreilles :

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre iPhone > Assurez-vous que vos AirPods sont connectés > Cliquez sur le symbole "i" dans longlet AirPods > Faites défiler jusquà Détection automatique des oreilles > Activer ou désactiver.

La détection automatique de la tête transfère automatiquement laudio des appareils connectés vers les AirPods Max lorsque vous les placez sur votre tête.

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre iPhone > Assurez-vous que vos AirPods Max sont connectés > Cliquez sur le symbole "i" dans longlet AirPods > Faites défiler jusquà Détection automatique de la tête > Activer ou désactiver.

Par défaut, le microphone actif bascule automatiquement entre les AirPod gauche et droit, mais vous pouvez le modifier pour quil soit fixé dun côté.

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre iPhone > Assurez-vous que vos AirPods sont connectés > Cliquez sur le symbole "i" dans longlet AirPods > Faites défiler jusquà Microphone > Sélectionnez votre préférence.

Il ny a pas de commandes de volume sur les AirPod eux-mêmes, à lexception des AirPods Max. Pour augmenter ou baisser le volume des AirPods et des AirPods Pro, vous devrez utiliser lappareil auquel vos AirPods sont connectés.

Par exemple, si vous utilisez vos AirPod avec votre iPhone, ajustez simplement le volume comme vous le feriez si vous parliez sur votre iPhone avec la bascule du volume sur la gauche de votre appareil.

Pour régler le volume sur les AirPods Max, tournez la couronne numérique en haut de lécouteur droit. Si vous ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre iPhone et appuyez sur le "i" à côté dAirPods Max, vous verrez Digital Crown dans la liste. À partir de là, vous pouvez choisir la façon dont vous préférez faire pivoter la couronne numérique pour augmenter ou baisser le volume.

Vous pouvez configurer vos AirPod pour annoncer qui vous appelle sans avoir à sortir votre iPhone de votre poche ou de votre sac à main en activant la fonction « Annoncer les appels » sur liPhone.

Accédez à Paramètres > Téléphone > Annoncer les appels > Sélectionnez Casque uniquement ou Casque et voiture.

Si vous utilisez iOS 15 ou une version ultérieure, vous pouvez activer les notifications dannonce. Il ne fonctionnera quavec les AirPods de deuxième génération, les AirPods de troisième génération, les AirPods Pro et les AirPods Max, mais lorsquil est activé, Siri lira tous les messages et notifications entrants des applications que vous avez sélectionnées.

Notre présentation vous guidera tout au long du processus , ainsi que les autres écouteurs compatibles, mais en un mot :

Accédez à Paramètres > Notifications > Annoncer les notifications avec Siri > Activer.

Il est possible de répondre à un appel directement depuis vos AirPod, bien que nous vous recommandons dactiver la fonction Annoncer les appels afin que vous sachiez à qui vous êtes sur le point de parler.

Pour répondre à un appel, appuyez simplement deux fois sur lun de vos AirPod de première ou deuxième génération lorsque vous entendez le carillon de lappel entrant dans votre oreille. Pour les AirPods (3e génération) et les AirPods Pro, appuyez sur le capteur Force Touch.

Sur les AirPods Max, appuyez une fois sur la couronne numérique au-dessus de lécouteur droit pour répondre à un appel.

Pour mettre fin à un appel, appuyez deux fois sur lun de vos AirPod (première ou deuxième génération). Soyez prudent si vous ajustez les AirPod pendant un appel, car nous avons accidentellement mis fin à un appel à mi-chemin auparavant.

Pour les AirPods ou AirPods Pro de troisième génération, appuyez sur le capteur Force Touch sur la tige pour mettre fin à un appel.

Pour les AirPods Max, appuyez une fois sur la couronne numérique au-dessus de lécouteur droit pour mettre fin à un appel.

Si vous avez configuré le raccourci du volume dans la barre de menus de votre Mac, il est possible de sélectionner vos AirPod dans le menu déroulant qui apparaît lorsque vous cliquez sur licône de volume. Vous pourrez alors écouter de la musique sur vos AirPod lorsque vous écoutez de la musique sur votre Mac.

Pour activer le raccourci du volume sur votre Mac, accédez à Préférences Système> Son> Cochez loption "Afficher le volume dans la barre de menus".

Si vous disposez diOS 14 ou dune version ultérieure, les AirPod basculent automatiquement la connexion entre tous vos appareils Apple. Vous pouvez choisir quand vous souhaitez que les AirPod se connectent à votre iPhone et transfèrent la route audio.

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre iPhone > Assurez-vous que vos AirPods sont connectés > Cliquez sur le symbole "i" dans longlet AirPods > Faites défiler jusquà Se connecter à cet iPhone > Sélectionnez entre Automatique ou Dernière connexion à cet iPhone.

Une fois connecté à votre appareil, tout ce que vous avez à faire est dinsérer un ou les deux AirPod dans vos oreilles ou les AirPods Max sur votre tête et ils joueront nimporte quel son sur votre appareil iOS, que ce soit un appel téléphonique, de la musique, ou vidéo.

Si vous retirez un AirPod de votre oreille ou retirez les AirPods Max de votre tête, laudio se mettra automatiquement en pause. Remettez lAirPod dans votre oreille ou les AirPods Max sur votre tête et le son sera à nouveau lu.

Laudio des appels téléphoniques est automatiquement transféré vers votre iPhone si vous retirez les AirPods ou AirPod de votre oreille ou de votre tête.

Si vous perdez vos AirPod, vous pouvez utiliser lapplication Find My pour les localiser . Si vous avez perdu vos AirPod à proximité, chez vous par exemple :

Ouvrez Find My app sur un appareil iOS ou iCloud.com > Appuyez sur longlet Appareils en bas > Recherchez vos AirPod dans la liste > Appuyez sur Lire le son. Sil ne manque quun seul AirPod, vous pouvez couper le son de lAirPod que vous navez pas perdu.

Si vous ne savez pas où vous avez perdu vos AirPod :

Ouvrez Find My app sur un appareil iOS ou iCloud.com > Appuyez sur longlet Appareils en bas > Trouvez vos AirPod dans la liste. Le dernier endroit où ils ont été connectés à un iPhone via Bluetooth sera affiché. Vous pouvez ensuite appuyer sur Itinéraire pour obtenir un itinéraire jusquau dernier emplacement connu.

Ce nest en aucun cas le moyen officiel de nettoyer les AirPods, mais nous trouvons que Blu-tak fonctionne à merveille pour éliminer toute saleté du boîtier des AirPods.

Nous utilisons également des lingettes pour bébé, mais la saleté adhère au Blu-tak, le tirant de la lèvre où vous ouvrez et fermez le boîtier AirPods et autour du bouton dappairage à larrière du boîtier.

La façon officielle de les nettoyer est dutiliser un chiffon doux non pelucheux ou une brosse à poils doux. Les mailles du microphone et des haut-parleurs peuvent être nettoyées avec un coton-tige sec et vous pouvez retirer tous les débris des mailles avec une brosse à poils doux propre et sèche.

Ni la première ou la deuxième génération dAirPods, ni les AirPods Max ne sont étanches, alors ne les portez pas pour nager ou sous la douche. Les AirPods de troisième génération et les AirPods Pro sont résistants à leau - IPX4 - ce qui signifie quils peuvent gérer les éclaboussures mais pas limmersion.

Les modèles de première et deuxième génération ne sont pas non plus résistants à la transpiration, bien quils soient testés pour un usage quotidien et un certain type dactivités. Nous les portons sans problème pour courir et aller à la salle de sport, mais restez à lécart des cascades ou des piscines. Les AirPods Pro et les AirPods de troisième génération sont résistants à la transpiration.

Les AirPod de première, deuxième et troisième générations noffrent pas de suppression du bruit.

Les AirPods Pro et AirPods Max ont une suppression active du bruit à bord.

Les Apple AirPods, AirPods Pro et AirPods Max fonctionnent avec iPhone, Apple Watch, iPad et Mac. Vous aurez besoin d un iPhone 5 ou ultérieur pour les modèles de première ou de deuxième génération et dun iPhone 6S ou ultérieur pour les AirPods Pro. Les AirPods Max et AirPods (3e génération) nécessitent un iPhone 8 ou ultérieur. Les AirPods 2 ont besoin diOS 12.2 et WatchOS 5 pour offrir toutes leurs fonctionnalités et les AirPods Pro ont besoin diOS 13.2. Les AirPods Max ont besoin diOS 14.3 ou version ultérieure pour accéder à toutes leurs fonctionnalités. Les AirPod (3e génération) ont besoin diOS 15 ou version ultérieure pour accéder à tout.

Les AirPod fonctionnent également avec les PC et les appareils Android, y compris Samsung et Huawei , bien que ces deux sociétés aient leurs propres alternatives aux AirPod.

Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités offertes par les AirPod sur les appareils Android dans notre fonctionnalité distincte .

Les AirPods et AirPods Pro dApple ne sont disponibles quen blanc. Il y a eu des rumeurs dAirPod noirs, mais ils nont pas encore fait leur apparition.

Les AirPods Max sont disponibles en gris sidéral, argent, vert, bleu ciel et rose.

Apple ne vend plus que les AirPods de deuxième génération, de troisième génération et les AirPods Pro. La première génération a été abandonnée.

Les AirPods 2 commencent à 119 £ pour le boîtier de charge standard. Les AirPods 3 coûtent 169 £ avec un étui de chargement sans fil.

Il est également possible dacheter le boîtier de recharge sans fil séparément pour 79 £. Létui de chargement sans fil est compatible avec les AirPods de première génération et les AirPods de deuxième génération.

Les AirPods Pro coûtent 249 £ et sont livrés en standard avec un étui de chargement sans fil.

Les AirPods Pro Max coûtent 549 £.

