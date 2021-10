Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé que ses tout nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil Echo Buds arriveront au Royaume-Uni à partir du 10 novembre.

Lancés aux États-Unis en mai , les écouteurs de 2e génération sont 20 % plus petits que le modèle précédent et disposent dune technologie de suppression active du bruit personnalisée.

La recharge sans fil (en option), des microphones améliorés et un accès mains libres à Alexa sont également désormais disponibles.

Chaque bourgeon est classé IPX4 pour la résistance à la transpiration et à leau, tandis que quatre embouts auriculaires et deux embouts daile permettent une personnalisation en fonction de vos circonstances - que vous les portiez pendant lentraînement ou non.

En plus d Amazon Alexa mains libres, vous pouvez également les configurer pour accéder à Google Assistant et Siri en un seul clic.

Un pilote dynamique de 5,7 mm peut être trouvé dans chaque oreille, tandis que la durée de vie de la batterie est censée durer cinq heures sur les écouteurs eux-mêmes, avec 15 heures supplémentaires stockées dans létui de transport.

Létui propose également une charge rapide, avec jusquà deux heures de lecture disponibles après seulement 15 minutes de charge.

Les nouveaux Echo Buds sont disponibles en précommande dès maintenant en noir ou en blanc glacier, au prix de 109,99 £ pour loption boîtier de charge filaire, 129,99 £ avec un boîtier de charge sans fil. Pour une période limitée, le modèle de charge filaire USB-C est également disponible pour les membres Prime pour seulement 79,99 £, la version sans fil 99,99 £.

