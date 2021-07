Les nouveaux Amazon Echo Buds 2 ont une énorme remise de 30 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a mis à jour ses Echo Buds plus tôt cette année et maintenant, ils ont une énorme remise de 25% aux États-Unis, ce qui signifie quils sont à 30 $ de réduction.

Comme vous vous en doutez, vous pouvez les utiliser pour demander à Alexa tout ce dont vous avez besoin - cela fonctionne via la connexion Internet de votre téléphone. Demandez à Alexa la météo ou pour diffuser de la musique, lire des podcasts et lire des livres audio Audible.

La version de deuxième génération a amélioré la technologie de suppression du bruit sur mesure par rapport à la première génération précédente de 2019, qui utilisait la technologie de réduction du bruit existante de Bose.

Il existe également un design plus compact pour un confort de port amélioré - ils sont également livrés avec quatre embouts auriculaires différents et deux tailles dembouts daile. Amazon a également ajouté un évent pour empêcher la pression dêtre scellée dans le conduit auditif. De plus, la capacité sonore est renforcée avec une plage dynamique nettement améliorée.

Ils ont maintenant une finition noire mate ou blanche, par opposition au design noir brillant de la première génération.

Amazon affirme que le modèle de deuxième génération offre jusquà 5 heures de lecture de musique par charge et jusquà 15 heures avec létui de charge. Une fonction de charge rapide de 15 minutes offre jusquà deux heures de lecture de musique.