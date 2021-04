Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a mis à jour les Echo Buds, ses écouteurs sans fil alimentés par Alexa, pour 2021. La version de deuxième génération ajoute une technologie améliorée dannulation du bruit, un corps repensé qui devrait rendre les écouteurs plus confortables et un prix compétitif.

Les nouveaux Echo Buds intègrent lannulation active du bruit dAmazon, tandis que la paire de première génération utilisait la technologie de réduction du bruit de Bose. Bien que cette réduction du bruit soit agréable, elle ne pouvait pas masquer suffisamment le son dune tronçonneuse, selon notre expérience, pour que vous puissiez entendre clairement votre musique ou vos podcasts tout en travaillant à lextérieur. Les nouveaux écouteurs atteindront-ils une annulation totale du bruit en cas de bruits forts? Nous espérons les tester et nous ferons un rapport.

Amazon a également précisé que les nouveaux Echo Buds disposeraient également de capacités sonores améliorées, en mettant laccent sur une plage dynamique améliorée.

Tout comme le premier modèle , les Echo Buds 2021 ont Alexa que vous pouvez utiliser partout où vous allez. Vous pouvez demander à Alexa un artiste ou une chanson à lire, contrôler votre maison intelligente, lire un livre audio Audible, demander des itinéraires de transport en commun ou même utiliser Alexa pour trouver le site de test COVID-19 le plus proche. Alexa fonctionne comme elle le fait sur un Echo.

En ce qui concerne le nouveau look, les Echo Buds de deuxième génération ont un corps 21% plus petit. Les écouteurs sont livrés avec quatre embouts doreille différents et deux tailles de bouts daile, ainsi quune buse plus petite pour les embouts à attacher, ce qui devrait égaler plus de confort et un meilleur ajustement plus proche. Nous constatons que les Echo Buds de première génération ont tendance à sasseoir un peu plus loin dans loreille que ce qui est confortable. Amazon a déclaré avoir également ajouté un évent pour empêcher la pression dêtre scellée dans le conduit auditif.

Les nouveaux Echo Buds arborent également désormais une finition noire mate, par opposition à la finition brillante de la première génération. Amazon a également introduit une version blanche des écouteurs. Une chose dont nous pourrions nous passer, cependant, est le logo du sourire dAmazon, qui est maintenant inscrit sur le côté deux. Non, merci.

Les Echo Buds de deuxième génération seront disponibles à lachat à partir du 13 mai 2021. Ils sont au prix de 119,99 $ pour les écouteurs et un étui de chargement USB-C ou 139,99 $ pour une poursuite de chargement sans fil améliorée. Pour une durée limitée, les deux sont en vente. La paire régulière est de 99,99 $, tandis que la paire de charge sans fil est de 119,99 $.

Écrit par Maggie Tillman.