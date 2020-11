Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon met à jour ses Echo Buds avec de nouvelles fonctionnalités de fitness afin que vous puissiez utiliser les véritables écouteurs sans fil pour suivre vos entraînements.

Selon la société, les Echo Buds peuvent désormais suivre les promenades, les courses et dautres activités avec les commandes vocales Alexa. Dites simplement «Alexa, commence ma course», et plus tard, vous pourrez obtenir une mise à jour de la progression en disant: «Alexa, jusquoù ai-je couru?» ou "Alexa, quel est mon rythme?" Voici quelques autres choses que vous pouvez dire:

"Alexa, commence ma course"

«Alexa, mets ma marche en pause»

«Alexa, termine mon entraînement»

"Alexa, comment sest passé mon entraînement?"

Les Echo Buds ont déjà des accéléromètres, quils utilisent désormais pour suivre les étapes. Avec votre «profil dentraînement» rempli dans lapplication mobile Amazon Alexa, qui demande des données personnelles comme votre taille et votre poids, les Echo Buds peuvent même déterminer la distance de vos courses ou promenades et les calories que vous avez brûlées. Il peut également déterminer votre durée via des horodatages, et votre rythme est calculé par la durée et la distance.

Vos données dentraînement passées sont également visibles dans lapplication Alexa.

Amazon a déclaré que la nouvelle mise à jour logicielle Echo Buds devrait commencer à être déployée au cours des prochains jours (fin novembre 2020). Ils téléchargent automatiquement les mises à jour lorsquils sont dans leur cas et connectés à Internet. Dans notre examen des écouteurs , nous avons constaté que les Echo Buds offrent non seulement Alexa, mais également une réduction du bruit à un prix avantageux. Nous avions quelques réserves sur le design et la qualité, mais ils sont toujours confortables.

Écrit par Maggie Tillman.