(Pocket-lint) - Adidas suit les traces d'Urbanista en lançant une paire d'écouteurs qui peuvent se recharger au soleil - le RPT-02 Sol.

Faisant suite aux écouteurs RPT-01 de 2021, les écouteurs ont été présentés pour la première fois par Adidas en 2021, lorsque Gustaf Rosell de Zound Industries a détaillé les plans du RPT-02 Sol à Digital Trends.

Les écouteurs utilisent la technologie Powerfoyle d'Exeger, de plus en plus répandue, pour bénéficier d'un temps de lecture supplémentaire lorsque vous en avez besoin - jusqu'à 80 heures de lecture en une seule charge, apparemment. Il n'est pas clair dans quelle mesure ce chiffre est augmenté par Powerfoyle lui-même, mais c'est un excellent chiffre pour ceux qui n'aiment pas charger leurs appareils souvent. Powerfoyle a été utilisé par Urbanista sur des écouteurs intra-auriculaires et supra-auriculaires récemment.

La résistance à l'eau est un must pour des écouteurs qui sont clairement orientés vers l'exercice, et l'IPX4 signifie que la sueur ne sera pas du tout un problème, tandis que la conception à base de tissu devrait les rendre confortables de ce côté-là aussi, comme le RPT-01.

Il n'y a pas de grandes différences de conception par rapport au RPT-01, en fait, à part un revêtement Powerfoyle plus grillagé sur le bandeau, et ce sont à nouveau des écouteurs supra-auriculaires. Il s'agit à nouveau d'écouteurs supra-auriculaires. Il est rafraîchissant de constater qu'Adidas affirme que la plupart du plastique utilisé dans la conception provient de sources recyclées.

Les écouteurs seront disponibles le 23 août 2022 directement auprès d'Adidas au prix de 199,95 £, soit une légère augmentation par rapport au prix du RPT-01 qui s'explique probablement par les exigences plus complexes de l'intégration du Powerfoyle.

Écrit par Max Freeman-Mills.