Adidas FWD-02 Sport abandonne le tour de cou pour passer au vrai sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Adidas a suivi sa série d'écouteurs FWD Sport avec un modèle de deuxième génération qui abandonne le tour de cou du dernier .

Les écouteurs Adidas FWD-02 Sport sont véritablement sans fil, complétant la série ZNE 01 de la famille centrée sur le fitness de l'entreprise.

Conçus principalement pour les coureurs de tous niveaux, les écouteurs sont classés IPX5 anti-transpiration et sont livrés avec une interface "force touch" qui permet le contrôle des médias quelles que soient les conditions météorologiques.

L'étui de chargement est également livré avec un couvercle en tissu maillé respirant qui permet à l'eau ou à la sueur de s'évaporer et de s'échapper lorsque les bourgeons sont stockés.

Des embouts et des ailes interchangeables sont inclus pour garantir un ajustement sûr lors de l'exercice.

En termes de technologie, le FWD-02 Sport offre une autonomie totale de 25 heures - six dans les bourgeons et 19 heures supplémentaires dans le boîtier.

Les bourgeons comportent également un mode de sensibilisation qui laisse entrer le bruit ambiant pour vous aider à garder une trace de votre environnement lors d'une course. Vous pouvez également l'éteindre si vous voulez juste de la musique.

"Les besoins du coureur d'aujourd'hui ont changé à bien des égards. Les coureurs interagissent plus fréquemment avec les médias et les applications, ils ont donc besoin de méthodes de saisie plus intuitives et fiables. En raison de la fermeture des salles de sport ou de leurs préférences personnelles, de nombreux coureurs passent plus de temps que jamais à courir à l'extérieur, quels que soient les éléments », a déclaré Ella Renneus, designer chez Zound Industries, le fabricant à l'origine de la gamme de casques Adidas.

Les véritables écouteurs sans fil Adidas FWD-02 Sport sont disponibles dès maintenant, au prix de 169 $ aux États-Unis.

Écrit par Rik Henderson.