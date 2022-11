Shokz annonce les oreillettes OpenRun Pro Mini pour les petites têtes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Shokz, la société anciennement connue sous le nom d'AfterShockz, a annoncé les écouteurs à conduction osseuse OpenRun Pro Mini, une nouvelle taille plus petite conçue pour ceux qui ont une tête plus petite.

À l'intérieur, les écouteurs OpenRun Pro Mini de Shokz possèdent toutes les caractéristiques que l'on attend d'un produit portant le nom OpenRun Pro, mais c'est ce qui se trouve à l'extérieur qui compte. Ce petit modèle ne pèse que 28 g et son arceau est 21 mm plus court que celui du grand modèle. Il s'agit de s'assurer que ces choses restent attachées à votre tête, même si c'est un peu plus petit.

Pour revenir à l'intérieur, vous trouverez la technologie de conduction osseuse de 9e génération et une batterie d'une autonomie de 10 heures par charge. Cette charge ne prendra qu'une heure, et l'autonomie en veille est d'environ 10 jours. La technologie Bluetooth 5.1 assure une connexion agréable et solide, tandis que la résistance à l'eau IP55 est incluse.

Pour savoir si vous avez besoin de l'OpenRun Pro ou de l'OpenRun Pro Mini, Shokz conseille de prendre un mètre souple et de l'enrouler autour de votre tête d'une oreille à l'autre. Si vous obtenez une mesure supérieure à 23,49 cm (9,25 pouces), il vous faut l'OpenRun Pro normal. Si la mesure est inférieure, c'est l'OpenRun Pro Mini qu'il vous faut. Il y a même une vidéo, aussi.

Si vous attendiez une version plus petite de la Shokz OpenRun Pro, c'est le moment de briller. Vous pouvez commander dès maintenant votre propre paire d' OpenRun Pro Mini en noir ou en beige pour 159,95 £ / 179,95 $ / 189,95 €.

Écrit par Oliver Haslam.