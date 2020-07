Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Avec Sony faisant de sa technologie audio 3D une partie intégrante du marketing de la PS5, il semble que les casques de console deviennent de plus en plus populaires et importants au fil du temps, améliorant considérablement votre expérience de jeu.

Les audiophiles du monde entier utilisent les superbes écouteurs dAudeze pour la musique et les films depuis des lustres, et il se diversifie dans les jeux sur PC avec le Mobius et le LCD-GX, mais lance maintenant son premier casque de console dédié - le Penrose.

Cest un casque sans fil, avec une version conçue pour la PS5 et la Xbox Series X (cette dernière, une variante verte, sappelle le Penrose X). Chacun a un dongle USB pour la connectivité et fonctionnera avec la console de génération plus ancienne que vous avez actuellement.

Bien sûr, comme pour tout produit audiophile, laccent est mis ici sur la technologie du son. Les pilotes magnétiques planaires de 100 mm dAudeze sont à bord et devraient produire un son qui bat tout un tas de concurrents.

Pendant ce temps, Audeze met également laccent sur son microphone amovible, qui est de qualité broadcast et peut apparemment filtrer jusquà 20 dB de son darrière-plan pour une communication cristalline, une clé pour toute équipe de Warzone en herbe , par exemple.

Sans surprise, les Penrose et Penrose X ont un prix assez élevé attaché - ils lancent à 299 £, bien que les 250 premières personnes à les précommander recevront 50 £ de réduction. Vous pouvez le faire sur le site dAudeze ici . Pourtant, cest décemment abordable compte tenu de la sophistication de la technologie dAudeze et par rapport aux prix de leurs autres écouteurs.

Nous avons hâte de mettre la main sur une paire de ces derniers pour voir comment ils se comparent à la concurrence dans un champ bondé.