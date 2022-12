EE Pocket-lint Awards 2022 : Casque intra-auriculaire de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les écouteurs intra-auriculaires sont une catégorie dans laquelle la plupart des gens ont un intérêt. Que vous les utilisiez à la salle de sport, en voyage, dans vos déplacements quotidiens ou que vous les préfériez aux oreillettes plus volumineuses pour une écoute occasionnelle, ils constituent un facteur de forme petit et pratique pour mettre de la musique dans vos oreilles.

Ils deviennent de plus en plus intelligents, avec la suppression du bruit, l'étanchéité et toutes sortes de capteurs intégrés, qu'il s'agisse de comprendre votre rythme cardiaque et le nombre de pas, ou même la façon dont ils s'insèrent dans votre conduit auditif, afin qu'ils puissent ajuster leur son en conséquence.

L'établissement de notre liste de présélection pour les EE Pocket-lint Awards n'a pas été une mince affaire, et nous avons eu l'embarras du choix, avec de nombreux écouteurs talentueux. Mais le gagnant est...

Casque intra-auriculaire de l'année : Sennheiser Momentum True Wireless 3

Avec le Momentum True Wireless 3, Sennheiser a donné un cours magistral sur la façon de rendre un produit déjà excellent encore meilleur. Non seulement ils offrent une nette amélioration par rapport à leurs prédécesseurs, avec de nombreuses petites améliorations au niveau du design, du son et de l'ANC, mais ils sont également moins chers.

En fin de compte, pour tous ceux qui recherchent une paire d'écouteurs intra-auriculaires fiables et aussi beaux que leur apparence, les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont les meilleurs que nous ayons entendus cette année.

Hautement recommandé : Apple AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 d'Apple ont été notre choix pour la mention Très bien cette année, pour tout ce qu'ils apportent à ceux qui ont un iPhone. Si leur parfaite compatibilité avec les iPhones est toujours une raison évidente de les recommander, l'amélioration de la suppression du bruit, les nouvelles fonctionnalités de l'étui de chargement et les améliorations de la qualité sonore en font également les meilleurs AirPods à ce jour.

Les meilleurs parmi les autres

Si le Sennheiser Momentum True Wireless 3 a remporté les votes des juges pour la première place, avec une mention très bien pour les AirPods Pro 2 d'Apple, le reste de la liste des finalistes a montré à quel point la sélection était forte en 2022.

Du très bon rapport qualité-prix des Linkbuds S de Sony, qui offrent une grande partie de ce que nous avons aimé des gagnants de l'année dernière - les WF-1000XM4 de Sony - dans un emballage plus abordable, au raffinement des Aonic Free de Shure, qui plaisent aux audiophiles , nous avons vraiment eu l'embarras du choix.

Par ailleurs, le UW100 d'Astell & Kern n'est peut-être pas doté d'une fonction active de suppression du bruit, mais ses performances audio et ses capacités passives compensent largement cette lacune, tandis que nous avons adoré la polyvalence du Philips Fidelio T1 dans tous les domaines. Une liste de candidats très talentueux.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Verity Burns. Édité par Britta O'Boyle.