EE Pocket-lint Awards 2022 : Casque de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les écouteurs sont une catégorie qui n'est jamais tranquille, et si vous êtes à la recherche d'une nouvelle paire de canons, il y a toujours une variété de marques, de styles et de prix parmi lesquels choisir. Cette année n'a pas fait exception à la règle, et notre liste de présélection était composée d'une brochette des meilleures marques audio du monde.

De Sennheiser à Sony, de B&W à Beyerdynamic, les juges des EE Pocket-lint Awards ont été gâtés avec des choix superbes pour décerner l'honneur du casque de l'année, mais malgré tout, il y a eu un vainqueur clair.

Casque de l'année : Sony WH-1000XM5

squirrel_widget_12863155

La ligne d'écouteurs de Sony doit être parmi les plus décorées de l'histoire des écouteurs, et le WH-1000XM5 est un autre exemple étonnant de la façon dont on peut réunir dans un même produit le confort, un nouveau design frais et des performances exceptionnelles.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

C'est une excellente combinaison. Que vous soyez un voyageur régulier et que vous souhaitiez éliminer tous les bruits de fond, ou que vous souhaitiez simplement vous perdre dans votre musique en vous rendant au travail ou à l'école, les WH-1000XM5 de Sony sont un superbe compagnon sonore. Il mérite amplement le titre de Casque de l'année 2022.

Hautement recommandé : Bowers & Wilkins Px7 S2

squirrel_widget_12853461

Si le vainqueur de cette année était clair, il était également clair qui arrivait juste derrière dans les estimations des juges.

Ces Px7 S2 ne font pas qu'améliorer leurs prédécesseurs, ils les surpassent dans presque tous les domaines. Les performances audio sont convaincantes et perspicaces, la suppression du bruit est améliorée et le design a été rendu encore plus confortable.

Le résultat est un casque haut de gamme qui justifie son prix plus élevé.

Le meilleur des autres

Le WH-1000XM5 de Sony remporte donc le premier prix de cette année et le B&W Px7 S2 arrive en deuxième position, mais qu'en est-il des autres candidats ? Les Sennheiser Momentum 4 Wireless nous ont impressionnés par leur excellent son et leur liste de fonctions améliorée, mais à un prix réduit, tandis que les MW75 de Master & Dynamic ont attiré notre attention par leur son audacieux et leur design très haut de gamme.

Meilleures offres pour les AirPods d'Apple pour le Cyber Monday 2022 : faites une bonne affaire ! Par Britta O'Boyle · 28 Novembre 2022 · Nous vous proposons les meilleures offres et remises sur les Apple AirPods pour le Cyber Monday 2022.

Les casques de studio Beyerdynamic DT 700 Pro X ne disposent peut-être pas de la fonction ANC comme les autres casques en lice, mais ils ont été retenus pour leur superbe son et leur confort, tandis que les Final UX3000 offrent un excellent rapport qualité-prix pour une marque de produits audio haut de gamme.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 mois précédents. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Verity Burns. Édité par Britta O'Boyle.