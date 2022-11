Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Grado est connu pour fabriquer certains des meilleurs casques ouverts du marché, que l'on trouve souvent équipés de câbles épais et branchés sur des équipements Hi-Fi sérieux.

La série GW100 reprend la signature sonore de la marque et une partie de son esthétique classique et les associe à la commodité moderne de l'audio sans fil Bluetooth.

Grado vient de présenter le GW100x, la troisième itération de son casque sans fil, et de nombreuses améliorations y sont apportées.

Tout d'abord, le GW100x est doté de haut-parleurs X redessinés qui promettent des performances sonores supérieures.

Ils sont dotés d'un circuit magnétique plus puissant, d'un diaphragme reconfiguré et d'une bobine mobile dont la masse effective est plus faible.

Grado affirme que ces améliorations augmentent l'efficacité tout en réduisant la distorsion.

Le boîtier et les composants internes de l'enceinte ont été revus et réduisent désormais les fuites sonores jusqu'à 60 %.

L'autonomie de la batterie est améliorée et passe à 46 heures par charge, et il ne faut que deux heures pour les recharger.

Un câble de 3,5 mm est également fourni pour faire les choses à l'ancienne, ce qui en fait des écouteurs très polyvalents.

La connectivitéBluetooth 5.2 apporte avec elle des liaisons à faible énergie et à faible latence, et prend en charge les codecs aptX adaptatif, AAC et SBC.

Les écouteurs Grado GW100x sont disponibles dès aujourd'hui au prix de 275 $ / 249 £.

Écrit par Luke Baker.