(Pocket-lint) - Drop a révélé une nouvelle collaboration avec Epos qui, selon elle, apporte une qualité audiophile à un prix conforme à celui du marché.

Le Drop + Epos H3X fait suite au célèbre casque Drop + Epos PC38X, qui a été plébiscité par les critiques et les joueurs. Aujourd'hui, le nouveau Drop + Epos H3X a été conçu sur la base des commentaires de la communauté et amélioré en termes de clarté, de précision et de reproduction du son.

Drop affirme que ce casque offre un son bien équilibré, une clarté et une réponse en fréquence améliorées, ainsi qu'un design fermé pour un son immersif lors des jeux.

Au premier coup d'œil, il ressemble beaucoup à l'Epos H3Pro Hybrid en termes de style et de conception, et ce n'est pas une mauvaise chose. Avec un cadre en polycarbonate de haute qualité, des oreillettes en mousse à mémoire de forme et une qualité de construction solide, il devrait être un achat intéressant.

Spécifications du Drop + Epos H3X

Facteur de forme : Oreillettes avec un design fermé

Réponse en fréquence de 20-20.000 Hz

Haut-parleurs de 40 mm

Poids : 270 g

Jef Holove, PDG de Drop, s'est exprimé sur la façon dont le dernier casque a vu le jour :

"Lorsque nous avons commencé à concevoir le Drop + Epos H3X, nous nous sommes engagés à développer un produit qui offre une qualité de construction exceptionnelle, une qualité sonore et une esthétique supérieures, et qui améliore le casque original Epos H3 - le tout à un prix abordable pour le consommateur... nous sommes ravis de présenter le Drop + EPOS H3X, offrant aux utilisateurs un accès plus large aux produits audio de haute performance."

Le Drop + Epos H3X est disponible en précommande à partir du 25 octobre, les livraisons étant prévues pour la mi-novembre 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Drop.

