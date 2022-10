Déballage des écouteurs sans fil 1MORE EVO

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous êtes à la recherche d'une excellente paire d'écouteurs sans fil, vous ne pouvez pas vous tromper avec 1MORE EVO. Ces écouteurs ont été inclus dans la vente Prime Early Access d'Amazon, ce qui signifie que vous pouvez les obtenir pour une fraction du prix habituel.

Avec une réduction de 30 % au Royaume-Uni et de 20 % aux États-Unis, c'est une offre à ne pas manquer.

Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière toute cette agitation ? Dans cet article, nous vous présentons les écouteurs 1MORE EVO et explorons tous les aspects de leur conception, de leurs performances, de leur qualité de fabrication, de la suppression du bruit et de l'autonomie de la batterie.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Design

Les écouteurs EVO sont les derniers nés de la marque 1MORE. Ils sont disponibles en blanc et en noir, avec des accents en or rose qui leur donnent une apparence élégante. La qualité de fabrication est excellente, avec un panneau tactile métallique et une construction solide.

Ces écouteurs sont conçus dans un souci de confort. Leur forme ajustée et leur légèreté les rendent parfaits pour de longues heures d'utilisation, que vous vous détendiez au lit ou que vous soyez en déplacement. De plus, leur petite forme ovale les rend faciles à transporter et à ranger.

Le panneau en céramique 3D crée une surface lisse, semblable à un miroir, qui contribue à réduire les interférences des signaux électromagnétiques. La transmission audio reste ainsi stable, que vous soyez en déplacement ou dans un lieu bondé.

Un étui solide est ce qu'il vous faut pour garder vos écouteurs en sécurité lors de la recharge. La finition métallique est également une touche agréable, même si elle a tendance à attirer la poussière. Les écouteurs sont résistants à la sueur et à l'eau, ce qui les rend parfaits pour toute activité.

Chaque unité est livrée avec cinq tailles d'embouts différentes, vous êtes donc sûr de trouver la taille parfaite pour vos oreilles.

Performance

Les 1MORE EVO sont conçus pour offrir un son de studio puissant.

Tous les modèles d'écouteurs de la marque 1MORE ont été réglés avec précision par Luca Bignardi, lauréat d'un Grammy Award et ingénieur du son expérimenté. En restituant les fréquences souvent perdues lors de la compression audio numérique, ces écouteurs offrent une expérience d'écoute inégalée qui plaira aux audiophiles les plus exigeants.

Les doubles haut-parleurs hybrides combinés et la technologie LDAC offrent une réponse en fréquence étendue, tandis que l'armature équilibrée assure une reproduction sonore précise. Le résultat est un son clair et détaillé qui donnera vie à votre musique.

Ces écouteurs offrent une expérience d'écoute personnalisable, avec trois modes d'égalisation différents au choix : Custom EQ, Preset EQ et SoundID. Le mode Custom EQ vous permet de personnaliser vos préférences sonores dans l'application 1MORE MUSIC, tandis que le mode Preset EQ offre une sélection de profils audio prédéfinis.

SoundID est une fonction qui reconnaît automatiquement les préférences musicales de l'utilisateur et ajuste le son en conséquence. Ainsi, les écouteurs 1MORE EVO offrent une expérience d'écoute personnalisée unique.

Le réglage minutieux et les composants haut de gamme de ces écouteurs permettent une écoute fidèle à l'enregistrement original. Que vous soyez un fan de musique classique, de rock ou de hip-hop, les écouteurs 1MORE EVO vous offriront une expérience d'écoute intime et immersive que vous n'oublierez pas.

Annulation active du bruit (ANC)

Ces écouteurs disposent de quatre niveaux d'annulation active du bruit et de deux modes de transparence qui vous permettent d'entendre votre environnement.

Le niveau le plus profond d'annulation du bruit peut atteindre 42 décibels, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans des environnements bruyants. Les basses profondes des chansons sont restituées de manière claire et nette, tandis que tout le reste semble distant ou brouillé, même s'il s'agit de quelque chose d'anodin, comme le ronronnement de votre réfrigérateur ou une conversation dans une autre pièce.

Le mode ANC adaptatif reconnaît automatiquement les sons ambiants et désactive le mode d'annulation du bruit, afin que vous disposiez toujours d'un niveau de qualité sonore parfait.

Que vous essayiez de bloquer le bruit pendant un long vol ou que vous souhaitiez simplement profiter de votre musique sans être dérangé, les écouteurs 1MORE EVO sont le choix idéal.

Autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie de ces écouteurs est impressionnante, puisqu'elle peut atteindre huit heures sans ANC ou environ six heures lorsque l'ANC est activé. Cela reste une durée importante pour écouter de la musique. À moins que vous n'écoutiez vos morceaux à plein volume, les écouteurs devraient tenir toute la journée.

L'étui de chargement peut fournir 20 heures d'autonomie supplémentaires ou 28 heures si vous désactivez la fonction de suppression du bruit.

Bien sûr, vous voulez que vos écouteurs puissent se recharger rapidement, et c'est pourquoi la prise en charge de la charge rapide par l'EVO est une caractéristique si intéressante. Quinze minutes de charge peuvent vous permettre de tenir quatre heures. Une recharge complète prend une heure, tandis que l'étui de chargement prend deux heures.

Appels, films et jeux

Ces écouteurs sont conçus pour offrir une qualité sonore claire et nette, où que vous soyez.

Ils comportent six microphones intégrés qui fonctionnent avec un algorithme intelligent pour capter et amplifier votre voix dans n'importe quel environnement bruyant. Vous êtes ainsi assuré de bénéficier d'appels d'une clarté exceptionnelle, même dans les endroits les plus fréquentés.

Quelle que soit l'intensité de votre jeu vidéo, les oreillettes 1MORE seront à la hauteur. La synchronisation entre l'audio et la vidéo est toujours parfaite, vous n'avez donc pas à faire face à des décalages.

Bluetooth et commandes

Les écouteurs 1MORE EVO sont conçus avec un panneau de commande tactile de chaque côté qui peut être utilisé pour les fonctions de lecture et de gestion des appels. Les triples pressions permettent de gérer les appels de l'assistant vocal, tandis que les doubles clics servent de transitions entre les chansons ou les podcasts de votre liste de lecture. Une pression longue permet de basculer en mode transparence, ce qui vous permet de vous concentrer sur le monde qui vous entoure.

Avec ces écouteurs, la connectivité Bluetooth est un jeu d'enfant. Ils sont compatibles avec la norme Bluetooth 5.2 et prennent en charge le codec LDAC, une norme audio plus récente et plus avancée que les normes AAC et SBC. Cela fait des écouteurs EVO un bon choix pour ceux qui veulent la meilleure qualité audio possible lorsqu'ils écoutent de la musique en continu ou passent des appels.

Contrairement à la plupart des oreillettes du marché, les modèles 1MORE EVO peuvent être connectés à deux appareils simultanément, et il n'est pas nécessaire de se reconnecter pour passer d'un appareil jumelé à l'autre. Si vous êtes en train de regarder un film sur votre tablette et que vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez facilement y répondre sans mettre le film en pause.

Verdict final

Les écouteurs 1MORE EVO sont un excellent achat pour quiconque recherche un son de haute qualité et un ajustement confortable. Ils sont conçus pour rester dans vos oreilles et offrent une excellente qualité sonore, même lorsque vous faites de l'exercice. La promotion actuelle sur Amazon est l'occasion d'obtenir des écouteurs puissants et polyvalents à un prix très avantageux.

La promotion 1MORE EVO se déroule du 11 au 17 octobre 2022. Aux États-Unis, les écouteurs bénéficient d'une réduction de 20 %, ce qui vous permet de les acheter pour 135,99 $. Au Royaume-Uni, ils bénéficient d'une remise de 30 %, ce qui vous permet de les obtenir pour 111,99 £. Ne manquez pas votre chance de vous procurer une paire de ces incroyables écouteurs à une fraction du prix.