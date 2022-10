Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le fabricant de produits hi-fi haut de gamme Focal a présenté les Focal Bathys, sa première paire d'écouteurs sans fil à réduction de bruit.

Avec un design premium hérité des casques ouverts et fermés de la marque, les Focal Bathys offrent une finition en cuir véritable sur le bandeau et en aluminium et magnésium sur les oreillettes. Le logo en forme de flamme au centre des grilles distinctives de Focal peut même s'allumer, si vous le souhaitez.

Malgré les matériaux haut de gamme, les Focal Bathys sont conçus pour être plus légers et plus compacts que certains modèles de la gamme filaire haut de gamme de la société, avec un étui de transport qui permet de les emporter facilement en déplacement.

Du point de vue des performances, les écouteurs sont équipés de haut-parleurs de 40 mm avec un dôme en aluminium-magnésium en forme de M, et promettent de délivrer un son détaillé, précis et dynamique.

Le système de suppression du bruit est disponible en deux modes : "silencieux", pour les environnements à fort bruit de fond, et "doux", pour les moments où vous n'avez pas besoin d'un système de suppression du bruit à toute épreuve. Il existe également un mode "transparence" pour les cas où il serait utile d'entendre une partie de votre environnement.

Les Focal Bathys sont compatibles avec toutes sortes de codecs audio, notamment SBC, AAC, AptX et AptX Adaptive, et peuvent être utilisés en mode filaire (via USB-C) pour la prise en charge de la musique haute résolution 24 bits/192 kHz, grâce à un convertisseur N/A USB 24 bits de haute qualité intégré. Il y a également un support pour la prise jack 3,5 mm, et les deux câbles sont fournis dans la boîte.

Les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant sont de la partie, avec des boutons de contrôle facilement accessibles sur l'oreillette et un égaliseur réglable pour personnaliser le son selon vos goûts. Vous pouvez y accéder et le régler dans la nouvelle application dédiée de Focal, pour Android et iOS. La technologie du microphone Clear Voice Capture permet également de passer des appels téléphoniques d'une clarté exceptionnelle.

Lorsqu'ils sont utilisés sans fil, les Focal Bathys offrent 30 heures d'autonomie, et la charge rapide permet de bénéficier de cinq heures d'écoute supplémentaires avec seulement 15 minutes de charge.

Les Focal Bathys sont disponibles dès maintenant et coûtent la somme non négligeable de 699 £/799 $/799 €. Nous vous en ferons un compte rendu complet très prochainement.

Écrit par Verity Burns.