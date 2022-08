Qu'est-ce que le Bluetooth multipoint et comment fonctionne-t-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'audio Bluetooth a révolutionné le jeu des écouteurs. Pour nous, il n'est pas question de revenir au démêlage des câbles, nous avons pleinement adopté l'avenir sans fil.

Ce nouveau monde n'est cependant pas exempt de problèmes, en particulier lorsque vous essayez d'utiliser vos écouteurs Bluetooth avec plus d'un appareil.

C'est là qu'intervient le multipoint, une solution à l'un des problèmes les plus frustrants de l'audio Bluetooth.

Dans cet article, nous allons vous expliquer ce qu'est le multipoint, comment il fonctionne et comment vous pouvez l'obtenir. Alors, commençons.

Étonnamment, le multipoint a été introduit avec la sortie de Bluetooth 4.0, il y a plus de dix ans. Les premières itérations étaient pour le moins maladroites, mais le système s'est considérablement amélioré depuis.

Le multipoint vous permet de connecter une oreillette Bluetooth à deux appareils, ou plus, en même temps. Ainsi, vous pouvez écouter de la musique sur votre ordinateur portable, tout en recevant des notifications de votre téléphone, par exemple.

Sans la fonction multipoint, il vous faudrait désappairer et réappairer les écouteurs chaque fois que vous voudriez passer d'un appareil à l'autre, ce qui est long et frustrant.

Une autre caractéristique intéressante du multipoint est qu'il donne la priorité aux appels téléphoniques. Ainsi, si vous regardez une vidéo YouTube sur un appareil et recevez un appel téléphonique sur un autre, vous serez automatiquement basculé pour répondre à l'appel.

Mettez votre chapeau d'intello, nous allons entrer dans le vif du sujet. Lorsque vous connectez vos écouteurs Bluetooth à un smartphone (ou à tout autre appareil), vous créez ce que l'on appelle un piconet.

Dans notre exemple, il s'agit d'un téléphone et de quelques écouteurs qui constituent l'intégralité du réseau.

Dans notre exemple, un téléphone et des écouteurs constituent l'intégralité de ce réseau. Les écouteurs sont responsables dans cette situation, et le téléphone écoute les instructions de lecture, de pause ou de modification du volume. Les écouteurs indiquent également au téléphone le codec audio et le débit binaire à utiliser, afin de garantir la compatibilité.

Lorsque les écouteurs prennent en charge le multipoint, cela signifie que leur piconet peut avoir des suiveurs (ou des sources audio) supplémentaires. Le casque indique toujours aux appareils ce qu'ils doivent faire, mais il choisit de donner la priorité à l'un plutôt qu'à l'autre en fonction du signal diffusé.

Il existe plusieurs types de connexions multipoint, voici comment elles se distinguent :

De loin le type le plus courant de connexion multipoint Bluetooth, la connexion multipoint simple vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Lorsque l'appareil secondaire commence à diffuser du son, il met en pause le son de l'appareil principal et bascule.

Le multipoint avancé est une option très axée sur les entreprises. Elle fonctionne de la même manière que le multipoint simple, mais elle comporte une fonction permettant de recevoir des appels sur plusieurs téléphones. Si vous êtes en train de téléphoner, mais que vous recevez ensuite un autre appel sur votre appareil secondaire, le fait de répondre au nouvel appel mettra l'appel initial en attente.

Vous pouvez probablement deviner comment celle-ci fonctionne, c'est la même chose que le multipoint simple, mais cette fois, vous bénéficiez de la prise en charge de trois appareils simultanément. Parfait si vous avez un téléphone personnel, un téléphone professionnel et un ordinateur portable, par exemple.

Certains fabricants ont choisi de développer leurs propres versions propriétaires du multipoint, notamment Apple et Samsung. Ces systèmes sont souvent plus raffinés que l'option multipoint générique, mais ils sont assortis d'une réserve importante : ils ne fonctionnent qu'avec les appareils de l'écosystème du fabricant.

Pour quelque chose de si pratique, et développé il y a si longtemps, le multipoint est proposé par un nombre étonnamment faible de casques. Nous ne savons pas si c'est dans l'intérêt de maintenir des coûts bas, ou si les fabricants ne pensent tout simplement pas que c'est assez raffiné pour l'inclure dans leurs produits.

Quoi qu'il en soit, une fois que l'on s'est habitué à cette commodité, il est difficile d'y renoncer. Et si vous passez constamment de votre ordinateur portable à votre appareil mobile, nous vous recommandons vivement de l'essayer. Voici quelques-uns des meilleurs casques que nous avons essayés avec la prise en charge multipoint :

Bien sûr, vous pouvez toujours opter pour une option propriétaire. Celles-ci offrent une expérience vraiment élégante, au prix d'une compatibilité plus large :

Écrit par Luke Baker.