(Pocket-lint) - L'éditeur de jeux et la marque d'accessoires français, Nacon, a annoncé un rafraîchissement en 2022 de sa gamme de casques de jeu Pro RIG (telle que sortie précédemment sous la marque Plantronics).

De nouveaux modèles arrivent en Europe et au Royaume-Uni cet automne pour PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC, et à des prix adaptés à différents budgets.

Le Nacon RIG 800 Pro est le modèle phare. Il s'agit d'un casque sans fil disponible sous trois formes : 800 Pro HS pour PlayStation, 800 Pro HX pour Xbox, et 800 Pro HD pour les joueurs PC.

Chacun est sans fil et est livré avec une station de base qui offre des capacités de charge. Il est également doté d'un adaptateur USB sans fil qui peut être branché sur une console ou un PC pour une connectivité à faible latence.

Chaque oreille contient un haut-parleur de 40 mm et prend en charge l'audio 3D. Les modèles HD et HX prennent également en charge Dolby Atmos pour les écouteurs.

Le prix de chacune des variantes de la série 800 Pro sera de 199,99 £ / 199,99 €.

Le Nacon RIG 500 Pro Gen 2 est un casque filaire (3,5 mm) et présente une amélioration du bandeau en acier pour plus de confort. Il est équipé de haut-parleurs de 50 mm à faible distorsion - un dans chaque oreille - et prend également en charge l'audio 3D et Dolby Atmos.

Il existe deux modèles, l'un en noir ou blanc pour les consoles - le 500 Pro HC Gen 2 - et l'autre pour une utilisation sur PC - le 500 Pro HD Gen 2.

Chacun coûte 69,99 £ / 79,99 €.

Enfin, le Nacon RIG 300 Pro est un modèle filaire économique avec un haut-parleur de 40 mm dans chaque oreille. Il est principalement conçu pour une utilisation sur console, avec trois modèles - le HS, HX et HN pour PlayStation, Xbox et Nintendo Switch respectivement.

Il sera proposé au prix de 24,99 £ / 29,99 €.

