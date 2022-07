Beyerdynamic lance Free Byrd, son premier ensemble d'écouteurs sans fil.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Beyerdynamic a dévoilé sa toute première paire d'écouteurs sans fil, arrivant sur le marché bien plus tard que la plupart de ses concurrents.

La société la plus connue pour ses écouteurs supra-auriculaires de haute qualité a annoncé le Free Byrd, une paire d'écouteurs intra-auriculaires qui promettent une grande autonomie, la suppression du bruit et un prix raisonnable.

Le design de Free Byrd s'inspire de la forme d'un pic de guitare (ou plectre), avec une bande distincte au milieu, où se trouve également le témoin lumineux.

Ils sont équipés de toutes les dernières technologies que l'on peut espérer trouver si l'on veut des écouteurs pour son téléphone Android.

Cela signifie qu'il y a l'aptX Adaptive de Qualcomm à bord pour un streaming audio de qualité et sans décalage. Ce son est délivré par un haut-parleur de 10 mm, qui, selon Beyerdynamic, offre " des aigus brillants et des basses puissantes ".

Les écouteurs sont également dotés d'un système ANC (Active Noise Cancelling) numérique, qui vous permet de bloquer le bruit ambiant autour de vous, ou de le laisser entrer volontairement en utilisant le mode transparence.

Pour le confort et le son, Beyerdynamic livre les Free Byrd avec cinq embouts en silicone différents ainsi que trois embouts en mousse à mémoire de forme, ce qui vous permet de trouver le meilleur ajustement possible. De plus, les écouteurs sont résistants aux éclaboussures selon la norme IPX4.

Grâce à Google Fast Pair, vous pouvez rapidement et facilement les coupler avec votre téléphone Android, et vous pouvez même utiliser l'assistant vocal Alexa sur eux.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, les écouteurs peuvent lire de la musique pendant 11 heures avec une charge complète à l'extérieur de l'étui, le système ANC étant désactivé. Avec l'ANC activé, c'est 8 heures.

L'étui de chargement offre 19 heures supplémentaires lorsque la fonction ANC est désactivée, ce qui vous donne un total de 30 heures. Et, lorsqu'il est vide, vous pouvez le recharger avec l'USB-C ou avec une borne de recharge sans fil Qi.

Les Beyerdynamic Free Byrds sont en vente dès maintenant au prix de 249 $, et sont disponibles en option noire ou blanche.

