(Pocket-lint) - Nura, la société derrière les NuraPhones au look fou qui nous ont impressionnés en 2018, revient sur Kickstarter pour lancer sa dernière offre audio.

Le nouveau produit s'appelle le NuraTrue Pro, et c'est une suite plus avancée des écouteurs sans fil véritable NuraTrue qui ont été lancés l'année dernière.

Bien que le nouveau produit soit assez similaire à son prédécesseur, il comporte un grand nombre d'améliorations.

Le plus intéressant est que les écouteurs NuraTrue Pro prennent en charge le son sans perte de qualité CD, grâce à l'inclusion de Qualcomm aptX Lossless.

Il existe également un nouveau mode Spatial Audio, conçu par Dirac, qui vise à reproduire l'environnement sonore étendu provenant d'une paire de moniteurs de studio haut de gamme.

"Nous vivons à une époque où la technologie Bluetooth a atteint une maturité telle qu'il n'est plus nécessaire de faire des compromis sur la qualité du son en raison des limitations de la bande passante sans fil. Ainsi, nous avons adopté une philosophie de conception " sans compromis " avec le NuraTrue Pro, qui s'applique à tous les aspects du produit, de la performance audio à la conception du produit et à l'expérience de l'utilisateur. "

"Avec le NuraTrue Pro, nous offrons une expérience qui nécessite généralement un équipement coûteux de qualité professionnelle, avec la commodité offerte par le facteur de forme True Wireless que tout le monde a appris à connaître et à aimer au cours des dernières années", a déclaré le Dr Luke Campbell, PDG et cofondateur de Nura.

Il n'y a pas que la fidélité audio qui a été améliorée, Nura a également amélioré un certain nombre de choses en termes de praticité et de facilité d'utilisation.

L'autonomie de la batterie a été portée à 8 heures en lecture, ou 24 heures avec l'étui. Et lorsqu'elle est épuisée, l'étui NuraTrue Pro prend en charge la recharge sans fil et la vitesse de recharge filaire a doublé.

Il y a le Bluetooth 5.3 avec support multipoint et des microphones améliorés pour les appels vocaux.

Enfin, l'annulation du bruit a été améliorée et est désormais adaptative, ce qui signifie qu'elle surveille et s'adapte en permanence à votre environnement pour que rien ne se mette entre vous et votre musique.

Le NuraTrue Pro sera vendu au prix de 329 $ / 299 £ / 359 € / 499 $ AUD et est disponible en pré-commande sur Kickstarter. Les réductions pour les premiers acheteurs commencent à 199 $, donc si vous pensez que ce sont les écouteurs parfaits pour vous, vous avez tout intérêt à vous y mettre rapidement.

Écrit par Luke Baker.