HyperX lance les TWS Cloud Mix Buds pour le jeu.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - HyperX a dévoilé une nouvelle paire d'écouteurs sans fil à faible latence destinés aux joueurs : les Cloud Mix Buds.

Les écouteurs ont un design simple et épuré et sont livrés avec un dongle pour une connectivité à 2,4 GHz qui devrait permettre d'éviter tout décalage ou retard audio. Le Bluetooth est également présent pour un couplage simple.

Cela signifie que les écouteurs sont en fait largement compatibles entre eux, grâce à un adaptateur de dongle qui devrait leur permettre de se connecter à votre PS4 ou PS5 également.

L'accent semble toutefois être mis plus fortement sur le marché des PC et des mobiles. HyperX affirme que les Cloud Mix Buds peuvent offrir un son surround 7.1, avec des pilotes de 12 mm qui devraient être agréables et puissants malgré leur petite taille.

Le contrôle de l'égalisation et la personnalisation des gestes sont accessibles via une application compagnon, ce qui signifie que vous pouvez également échanger la façon dont ils sont à utiliser. Vous bénéficierez d'environ 10 heures d'écoute avant de devoir les ranger dans leur étui, et de 33 heures d'écoute totale avant de devoir rebrancher l'étui.

Astucieusement, les écouteurs seront livrés avec un étui de charge et une pochette pour l'étui qui peut également contenir son dongle - un excellent moyen de s'assurer que vous ne perdez pas le petit kit qui est si important si vous les utilisez avec plusieurs appareils.

Vous devriez pouvoir vous procurer les Cloud Mix Buds dans le courant du mois pour 149,99 $, 129,99 £ ou 159,99 € si vous souhaitez jouer à des jeux sans porter un casque plus encombrant.

Meilleurs casques antibruit 2022 : les meilleurs écouteurs et casques ANC pour bloquer les bruits extérieurs Par Conor Allison · 14 Juin 2022

squirrel_widget_12853053

Écrit par Max Freeman-Mills.