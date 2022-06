Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Bluetooth SIG a annoncé une nouvelle spécification qui va changer la façon dont nous utilisons l'audio Bluetooth.

Grâce à cette nouvelle spécification, vous serez en mesure de capter des émissions publiques qui pourront être diffusées parallèlement à l'audio standard de votre téléphone.

Imaginez que vous utilisez vos écouteurs Bluetooth comme d'habitude, mais que lorsque vous montez dans un train, vous pouvez choisir que les annonces soient diffusées dans vos écouteurs.

Ou bien, assis dans une salle d'attente, vous pouvez choisir d'écouter la télévision, habituellement muette, lorsque quelque chose d'intéressant est diffusé.

C'est le genre de chose qu'Auracast promet d'apporter au marché de l'audio Bluetooth. Ce sera similaire à la façon dont nous rejoignons actuellement les réseaux Wi-Fi publics, mais avec des sources audio.

Bien entendu, les malentendants en tireront un avantage considérable et Auracast fonctionnera également avec les appareils auditifs compatibles.

Bluetooth SIG

Dans une déclaration, le PDG de Bluetooth SIG, Mark Powell, a déclaré : "Le lancement de la diffusion audio Auracast va déclencher un autre changement massif sur le marché de l'audio sans fil".

"La possibilité de diffuser et de partager de l'audio à l'aide de la technologie Bluetooth va remodeler l'audio personnel et permettre aux lieux et espaces publics de proposer des expériences audio qui amélioreront la satisfaction des visiteurs et augmenteront l'accessibilité."

La déclaration comprend également une citation de Peter Liu, architecte système des produits de l'écosystème Pixel chez Google "Nous sommes fiers de travailler avec le Bluetooth SIG et nous sommes ravis de voir cette capacité offrir aux consommateurs de nouvelles façons imaginatives de se connecter les uns aux autres et d'entendre leur monde."

Ainsi, nous ne serions pas surpris de voir cette technologie arriver sur les futurs, et peut-être même les actuels, appareils Pixel. La spécification Auracast fait partie de Bluetooth LE Audio, disponible dans Bluetooth 5.2, donc il pourrait y avoir un potentiel pour que le système fonctionne avec le matériel actuellement disponible.

Écrit par Luke Baker.