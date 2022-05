Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - SteelSeries a dévoilé une nouvelle paire de casques haut de gamme qui représentent un nouveau sommet pour sa production audio, sous la forme des Arctis Nova Pro et Arctis Nova Pro Wireless.

Ces casques sont dotés d'un tout nouveau logiciel appelé Sonar, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur son et d'obtenir un son surround complet, mais aussi d'un nouveau design remarquable qui marque un nouveau look pour SteelSeries.

Depuis quelques années, ses casques présentent des designs très similaires dans tous les rangs, qui ont évolué dans la gamme Nova Pro pour cacher un peu plus le bandeau des lunettes de ski.

C'est une nouvelle ère. Votre ère.



Présentation de l'Arctis Nova Pro et de l'Arctis Nova Pro Wireless



Jouez comme un dieu : https://t.co/Sko4kzOLOU pic.twitter.com/u8DASuf8kv- SteelSeries (@SteelSeries) 24 mai 2022

C'est un look élégant, et les deux casques disposent également d'une station de base pour le réglage du volume, tandis que celle de la version filaire est également un DAC. Pour la meilleure qualité audio, l'option filaire sera la gagnante, mais le Nova Pro sans fil fait mieux en incluant la fonction ANC (Active Noise Cancellation) pour les jeux et l'audio Bluetooth.

Cela signifie qu'il peut potentiellement faire office de casque polyvalent, surtout si l'on considère que les microphones rétractables des deux casques disparaissent de manière beaucoup plus transparente.

Il existe plusieurs versions de chaque casque sur le marché, pour répondre aux besoins de ceux qui veulent un son PC/PlayStation ou de ceux qui sont principalement sur Xbox, donc vous ne pourrez pas tout couvrir avec un seul casque, malheureusement. L'Arctis Nova Pro coûtera 249,99 $ ou 279,99 €, tandis que le Nova Pro Wireless coûtera 349,99 $ ou 379,99 €.

Écrit par Max Freeman-Mills.