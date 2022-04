Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Turtle Beach a un autre casque à lancer, et il répète l'astuce offerte par le nouveau Stealth 600 Gen 2 Max - fonctionnant avec les consoles PlayStation et Xbox.

Le Stealth 700 Gen 2 Max est maintenant prêt, avant la date de lancement du 8 mai 2022, et il prend sa place en tant que nouveau casque phare de la gamme Turtle Beach, devant le 600.

Les casques offrent des profils sonores et des conceptions très similaires, mais le Stealth 700 ne fait que monter la barre avec des matériaux plus haut de gamme et une qualité de construction supérieure, grâce à des coussinets en mousse à mémoire de forme et un peu plus de métal dans la construction.

Le nouveau casque coûtera en conséquence un peu plus cher, à 199,99 $ ou 179,99 £, ce qui le place face à une concurrence très féroce sur le marché des casques, et nous serons sûrs de le mettre en pratique pour voir comment il se cumule une fois qu'il arrive sur le marché.

La plus grande fonctionnalité ici est le dongle Wi-Fi, qui vous permet de basculer entre les modes Xbox et USB pour fonctionner avec les deux consoles Xbox et les goûts du commutateur de Nintendo, de la PS5 et des PC. Il dispose également d'une superbe autonomie estimée à 40 heures sur une charge.

Le casque sera disponible dans des versions entièrement noires ou bleu foncé lors de sa sortie, et vous pouvez le précommander maintenant si vous pensez qu'il pourrait résoudre une énigme de compatibilité pour vous.

Écrit par Max Freeman-Mills.