Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rode - la société célèbre pour ses microphones - s'est lancée dans une nouvelle catégorie de produits : les écouteurs. Le NTH-100 est sa première paire d'écouteurs supra-auriculaires, avec le produit destiné aux créateurs de contenu, aux podcasteurs ou à toute personne qui souhaite une paire de canettes filaires bien équilibrées.

La société affirme qu'elle travaille sur ces écouteurs depuis des années et, d'un point de vue extérieur, c'est certainement l'une de ces choses qui a du sens. Après tout, Rode est une entreprise audio, elle devrait avoir des écouteurs.

Après avoir passé les deux dernières années à développer son offre de produits pour les streamers et les artistes interprètes avec des mélangeurs multicanaux, des bras et de nombreux nouveaux microphones, il complète maintenant le tableau avec des écouteurs.

Ils ne sont pas à dos ouvert, au lieu de cela, Rode est allé dans la direction opposée : offrant un design à dos fermé, avec des coussinets d'oreille en mousse à mémoire conçus pour aider à réduire le bruit ambiant.

Le bandeau et les coussinets sont tous deux recouverts d'Alcantara - un matériau synthétique de qualité supérieure - qui contient un gel rafraîchissant conçu pour aider à dissiper la chaleur loin de vos oreilles et de votre tête. Les oreillettes sont également en forme d'oreille, conçues pour s'adapter étroitement autour de vos oreilles.

Une fonctionnalité potentiellement utile est celle que Rode appelle "FitLok". Avec lui, vous pouvez facilement ajuster le bandeau pour s'adapter à votre tête, puis verrouiller la position en place afin que vous n'ayez jamais à l'ajuster la première fois. Après ça, c'est exactement la même chose, à chaque fois.

Comme pour tous les sons importants, le NTH-100 dispose d'une paire de haut-parleurs dynamiques de 40 mm, conçus et conçus sur mesure par Rode pour produire "une réponse en fréquence et une clarté extrêmement précises".

Ils sont conçus avec une bobine acoustique qui utilise un alliage à haute tension, ainsi qu'un diaphragme à trois couches ultra-rigide. Combinés, l'idée est qu'ils sont super réactifs et durables, vous devriez donc trouver beaucoup de distorsion. De plus, il doit répondre avec précision aux fréquences sur tout le spectre, des basses aux aigus aigus.

Les NTH-100 sont livrés avec un câble de 2,4 m de long, vous offrant la flexibilité dont vous avez besoin. Cependant, vous pouvez également acheter un câble plus court de 1,2 m si vous en voulez un.

Dans l'ensemble, cela ressemble à une offre premium de Rode, et avec un prix fixé à seulement 149 $ aux États-Unis, ce n'est pas très cher non plus.

Meilleures offres découteurs pour le Black Friday 2021: bonnes affaires AirPods, Bose, Beats, Sony Par Cam Bunton · 29 Novembre 2021 Le plus grand événement commercial de 2021 est le meilleur moment pour engloutir des remises sur les écouteurs.

Écrit par Cam Bunton.