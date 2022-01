Chord Mojo 2 actualise le DAC portable pour offrir plus de puissance, plus de contrôle et plus d'entrées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chord, le fabricant britannique d'équipements audio haut de gamme, a mis à jour son populaire Mojo , donnant naissance au Mojo 2.

Cet amplificateur DAC/casque est conçu pour être portable, avec un facteur de forme compact, ce qui signifie que vous pouvez brancher n'importe quel casque et vous assurer que vous écoutez la meilleure musique possible.

Le Mojo original a été lancé en 2015 avec pour objectif d'améliorer le son de la musique sur smartphone, en vous offrant une conversion de qualité supérieure du numérique à l'analogique et en alimentant vos écouteurs filaires avec un signal de qualité.

Le Mojo 2 suit à peu près la même veine, encore une fois taillé dans un bloc de métal solide, mais élargit maintenant les entrées et vous donne plus de contrôle, grâce à une sélection de boutons modifiée.

Il y a maintenant l'USB Type-C, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter facilement et directement aux derniers appareils en tant que source de musique - par exemple votre smartphone ou votre tablette - tout en continuant à offrir des options Micro-USB, optique et coaxial à double données.

Pour ceux qui souhaitent éviter une source câblée, le Mojo 2 a été conçu pour continuer à prendre en charge le Chord Poly, la pièce jointe de diffusion en continu de la société qui permet une connectivité Wi-Fi, Bluetooth ou AirPlay aux appareils sources.

Il y a maintenant une charge plus rapide pour la plus grande batterie, ce qui donnera plus de 8 heures de lecture, tandis qu'il y a aussi un mode bureau, vous pouvez donc l'exécuter sans utiliser la batterie.

Il y a un nouveau "UHD DSP", offrant 18 étapes de réglage sur une gamme de fréquences complète, de sorte que vous pouvez personnaliser la sortie en fonction de vos préférences ou des écouteurs que vous utilisez.

Pour faciliter le contrôle des fonctions du Mojo 2, il y a maintenant un bouton de menu, vous avez donc quatre sphères le long du côté du Mojo 2, avec un retour fourni via un éclairage coloré.

Chord dit que le nouveau Mojo 2 sonne mieux, fonctionne mieux et est plus flexible que le modèle qu'il remplace. Avec plus de choix pour la diffusion de musique numérique de haute qualité, le Mojo 2 vous assurera d'obtenir toujours la meilleure qualité possible, où que vous soyez.

Le Chord Mojo 2 est disponible dès maintenant pour 449 £.

