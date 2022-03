Pourquoi le moment pourrait-il être étonnamment bon pour vous d'acheter un smartphone LG

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En avril 2021, LG Electronics a annoncé son intention de fermer sa "mobile business unit" . Par conséquent, vous ne devriez pas vous attendre à ce que de nouveaux modèles de smartphones de marque LG arrivent dans les canaux de vente au détail dans un avenir prévisible. Cependant, ce moment pourrait-il offrir aux clients une opportunité précieuse ?

Dans son communiqué de presse, LG a déclaré qu'il prévoyait de terminer son activité de téléphonie mobile d'ici juillet 2021, ce qui s'est avéré vrai, mais a ajouté que "l'inventaire de certains modèles existants pourrait encore être disponible après cela". Alors, devriez-vous envisager de récupérer un smartphone LG dans les stocks restants avant qu'ils ne soient finalement épuisés ?

LG a laissé entendre que les pressions concurrentielles étaient l'une des raisons de son départ du secteur de la téléphonie mobile, l'entreprise étant désormais prête à « concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l'intelligence artificielle et le business-to- des solutions d'affaires, ainsi que des plateformes et des services.

Cette référence aux « plates-formes et services » semble appropriée étant donné que LG s'est engagé à « fournir un service d'assistance et des mises à jour logicielles aux clients des produits mobiles existants pendant une période qui variera selon les régions ». Bien que ce délai puisse sembler quelque peu vague, LG a depuis publié des détails relativement concrets sur la durée pendant laquelle les smartphones LG continueront à recevoir des mises à jour.

Les téléphones LG premium sortis en 2019 ou plus tard, y compris les modèles des séries G, V, Velvet et Wing, sont en ligne pour trois ans de mises à jour de sécurité. Pendant ce temps, les combinés LG moins chers datant de 2020 – comme la série K et les modèles Stylo – bénéficieront de deux années supplémentaires de mises à jour.

LG affirme que la dernière version d'Android sera disponible pour chaque année de mises à jour ; ainsi, les téléphones LG premium maintenant sur Android 10 devraient éventuellement recevoir Android 13, tandis qu'Android 12 serait la fin de la route pour les appareils LG de milieu de gamme à partir du même point.

Traditionnellement, l'achat d'un téléphone qui n'est plus fabriqué était une décision risquée. Par conséquent, si vous êtes sérieusement tenté par l'un des smartphones LG encore sur le marché, vous devriez au moins choisir l'un des appareils que LG s'est engagé à continuer de prendre en charge pendant un certain temps encore.

Il serait plus facile pour vous de faire le bon choix de téléphone LG si vous parcourez un magasin ou un marché où de nombreux téléphones LG restent en stock. Vous pouvez, par exemple, toujours trouver une vaste sélection de téléphones LG sur OnBuy , qui a l'avantage d'être une place de marché en ligne pour divers vendeurs.

Vous pourriez être agréablement surpris par l'expérience utilisateur offerte par un téléphone LG - d'autant plus que, dans une section spéciale FAQ sur son site Web, LG a déclaré qu'il « continuerait à faire tout son possible pour fournir des services après-vente et des pièces de rechange selon les besoins. par les réglementations en vigueur, même après la fermeture de l'activité mobile.

L'utilisation d'un smartphone LG en ce moment pourrait sembler peu différente de celle d'en utiliser un, par exemple, en 2019, sauf que vous êtes désormais probablement en mesure d'en obtenir un à un prix beaucoup moins cher.