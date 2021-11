Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - SteelSeries est depuis longtemps une référence absolue pour nous sur le front des casques de jeu, que nous parlions doptions de console ou de jeux sur PC, et il se présente de manière fiable avec de bonnes affaires pour des événements de vente comme le Black Friday.

Cette fois-ci, il a réduit de 50% le prix de lArctis 3 sur Amazon UK , un casque filaire qui fonctionnera avec à peu près nimporte quel appareil doté dune prise casque 3,5 mm à offrir.

That represents really great value - the headset features the same audio drivers that you'll find on pricier wireless options from SteelSeries, as well as its trademark ski goggle suspension headstrap, which is simply the most comfortable headset design we've tried.

Soft earcups and a great-quality microphone that you can retract when you're not using it make it a real all-rounder if you're someone who party chats a bunch while you game. If you're on the lookout for a really adaptable headset that'll work with most anything, this is a great option.

Meilleurs écouteurs sans fil 2021 : les meilleures options Bluetooth de Sony, Bowers et Wilkins, Bose et plus Par Conor Allison · 22 Novembre 2021

• Kindle Paperwhite: Save 47% now £79.99

• Arlo Pro 3 and Arlo Doorbell: 35% off at £169.99

• HUAWEI WATCH GT 2 Pro: £75 off £174.41

• Amazon Blink Mini: Save 33%, now £19.99

• Echo Dot 3rd Gen: Get 2 for the price of 1 with ECHODOT2FOR1 code

• JVC Fire TV: Up to 20% off

• Samsung & Lenovo tablets: 30% saving today

• Sony WH-1000XM3: Over £45 saving to £159

• Ring Video Doorbell Wired by Amazon + Echo Dot (3rd Gen): Save 50%, now £44

• Blink Cameras: Reduced by 48%

• Apple AirPods Pro: £40 off, down to £199

• Fitbit fitness trackers: 45% discount on RRP

• Samsung Galaxy Watch 4: 20% saving to £199

• Echo Show: £40 discount, now £59.99