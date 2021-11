Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Grado a lancé des versions récemment mises à jour de ses écouteurs emblématiques de la série Reference appelées RS1x et RS2x. Chacun avec sa propre combinaison de bois.

Pensez à Grado et - si vous connaissez la marque - il y a de fortes chances que vous ayez une image mentale forte dune paire découteurs daspect rustique avec des oreillettes en bois.

Les nouvelles boîtes de la série Reference à dos ouvert sont dotées de la même oreillette en bois immédiatement reconnaissable. Le RS1x présente une combinaison de bois dérable, de cocobolo et de chanvre tandis que le RS2x utilise de lérable et du chanvre. Les deux modèles sont également construits avec un câble et un serre-tête plus durables.

Hormis les bois spécifiques utilisés, la différence entre les deux modèles est la taille, dictée par la taille du conducteur. RS1x a un tout nouveau pilote X de 50 mm de quatrième génération, tandis que le plus petit RS2x a un pilote X de 44 mm.

Le X Driver, bien sûr, a fait son apparition pour la première fois dans la série Prestige mise à jour lancée plus tôt en 2021 .

Dans son communiqué de presse, la société déclare que les pilotes ont été spécifiquement réglés pour le boîtier en bois dans lequel ils sont intégrés, ce qui signifie de subtiles différences de réglage entre le plus grand et le plus petit.

De plus, par rapport aux modèles RS précédents, la puissance magnétique du conducteur a été augmentée malgré une masse de bobine plus petite et un diaphragme modifié.

Remarquablement, au cours des 27 années écoulées depuis la série de référence dorigine, Grado Labs na mis à niveau ses pilotes que deux fois auparavant. Il ne sagit que de sa quatrième génération de pilote de casque, la société déclarant quelle ne met à niveau que lorsquelle estime quil y a un réel besoin.

Grado Reference RS1x et RS2x sont disponibles à partir daujourdhui avec des prix fixés respectivement à 799 £/750 $ et 599 £/550 $.