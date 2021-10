Steelseries Arctis 7 Plus et 7P Plus apportent des améliorations significatives

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les casques de jeu de Steelseries sont parmi nos casques de console préférés sur le marché - tandis que dautres fabricants ont des appareils brillants à offrir, le confort et le son que Steelseries marie dans ses casques ne cessent de nous faire revenir vers eux comme notre choix par défaut.

Désormais, deux de ses meilleurs modèles, les Arctis 7 et 7P, ont été actualisés avec des changements indispensables pour les amener à la pointe de la technologie. Les nouveaux modèles "Plus" de ces casques sont disponibles dès aujourdhui et coûtent 20 $ ou 20 £ de plus que les derniers modèles.

Les réglages sont super bienvenus, cependant. En particulier, les deux casques se chargent désormais à laide de lomniprésent USB Type C au lieu du Micro USB, qui semblait de plus en plus anachronique au fil du temps. Ils bénéficient également tous deux dune augmentation importante de la durée de vie de leur batterie, ce qui leur permet de charger jusquà plus de 30 heures.

Les deux casques sont également fondamentalement compatibles avec tous les mêmes appareils grâce à leurs dongles, y compris la Nintendo Switch, les téléphones Android, la PS4 et la PS5 ainsi que les PC et les Mac. La différence entre les modèles réside dans les commandes du microphone de chaque casque sur le cadran de lécouteur.

LArctis 7 Plus vous permet de régler le volume de votre jeu par rapport à votre chat vocal, bien que cela ne fonctionne pas sur les consoles, tandis que le 7P Plus ciblant PlayStation léchange contre un cadran de réglage de leffet local pour votre micro.

Vous pouvez obtenir les deux casques de Steelseries directement maintenant, pour 174,99 £ ou 169,99 $, et bien que nous ayons hâte de les tester intégralement en temps voulu, nous sommes convaincus quils constitueront un bon rapport qualité-prix.