Grell TWS/1 a annoncé : des écouteurs haut de gamme de qualité audiophile sans le prix premium

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Grell Audio - une société lancée par lancien ingénieur de conception Sennheiser Axel Grell - a annoncé son premier produit : une paire découteurs sans fil haut de gamme de qualité audiophile appelée simplement : Grell TWS/1.

Le nom ne vous est peut-être pas familier, mais Grell était à lorigine de certains des produits Sennheiser les plus haut de gamme lancés au cours des 20 dernières années et a maintenant appliqué cette expertise pour créer une paire de portefeuilles - mais haut de gamme - écouteurs.

Comme pour tout nouveau véritable bourgeon sans fil, une partie de lastuce consiste à créer une paire découteurs qui ont lair unique, et nous pensons que Grell a certainement atteint cet objectif. Lextérieur présente une surface ronde mais plate avec un bord chanfreiné en métal de qualité supérieure, puis une tige trapue dépassant du fond.

Pour délivrer le son dit "audiophile", le Grell TWS/1 dispose dune paire de haut-parleurs dynamiques sur mesure de 10 mm, construits et encastrés de manière à réduire tout bruit ou vibration en interne, en gardant le son aussi pur que possible.

Grell appelle ces pilotes de "haute précision", ce qui signifie quils ont une réponse rapide et devraient fournir un son fantastique, avec une plage de fréquences allant de 6 Hz à 22 kHz.

Ils sont équipés de lANC (Active Noise Cancellation) et sont également construits sur la plate-forme Snapdragon Sound de Qualcomm et prennent en charge aptX HD et aptX Adaptive ainsi que aptX standard. Ils prennent également en charge le codec LHDC haute résolution et faible latence.

Y compris la batterie dans le boîtier, les écouteurs peuvent durer 28 heures entre les charges avec lANC activé tout le temps, et disposent également dune résistance aux éclaboussures IPX4.

Une grande partie du prix de ces écouteurs dépend du modèle de vente, vous ne pourrez les acheter que directement auprès de Grell et ne les trouverez pas sur les étagères des détaillants tiers. Cela réduit le coût dun certain nombre déléments différents, permettant à Grell de les mettre sur le marché à un prix raisonnable.

Les Grell TWS/1 sont disponibles en précommande à partir daujourdhui directement auprès de Grell Audio , pour seulement 179,99 £ au Royaume-Uni, 199,99 $ aux États-Unis et 189,99 € en Europe.