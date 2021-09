Les derniers écouteurs Push Active abordables de Skullcandy sont livrés avec lintégration de Tile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière paire découteurs sans fil de Skullcandy - le Push Active axé sur le sport - a été annoncée à un prix inférieur à 100 £, mais est également dotée dune fonctionnalité très pratique grâce à Tile.

Le Push Active est lune des paires découteurs les plus récentes à être livrées avec l intégration Tile , ce qui signifie que vous pouvez utiliser lapplication Tile pour les retrouver sils disparaissent.

Comme un tracker Tile physique , vous pourrez voir le dernier emplacement connu et lui faire jouer un son lorsquil se trouve à portée Bluetooth.

Les autres caractéristiques des écouteurs incluent la technologie dite "Skull-IQ" du fabricant, qui vous permet dutiliser des fonctionnalités telles que Spotify Tap pour un lancement rapide de Spotify, une commande vocale mains libres et un mode Stay-Aware qui vous permet dentendre ce qui se passe. autour de vous.

De plus, avec un indice de protection IP55 pour la résistance à leau et à la poussière, il devrait sadapter confortablement à vos séances de course à pied pendant les saisons les plus froides et les plus humides ou vos entraînements les plus intenses.

Avec 44 heures dautonomie totale - en combinant les écouteurs et létui - cest également lune des paires découteurs sans fil les plus durables du marché. Cest 10 heures de lecture de musique dans les bourgeons, et 34 heures supplémentaires dans le boîtier.

Comme la plupart des écouteurs modernes, vous bénéficiez également dune charge rapide, avec 10 minutes de temps de charge équivalant à environ 2 heures de temps de lecture. De plus, vous pouvez utiliser lun ou lautre écouteur indépendamment lun de lautre.

Les écouteurs de sport Push Active de Skullcandy seront disponibles à lachat en novembre à partir de seulement 69,99 £ au Royaume-Uni.