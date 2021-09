HyperX dévoile de nouveaux casques sans fil pour Xbox et PlayStation

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HyperX a lancé deux nouveaux casques pour les joueurs sur console, actualisant ses options sans fil pour Xbox et PlayStation, bien quavec des options légèrement différentes pour chacun.

Du côté Xbox, le nouveau CloudX Stinger Core Wireless obtient un lien de licence officiel qui apporte un gros avantage - il est désormais compatible Xbox Wireless afin que vous puissiez le coupler à votre console sans aucun dongle ni fil.

Cela offrira la connectivité la plus pratique possible, mais il offre également un son très solide et une qualité de construction décente. Il coûte 89,99 £, ce qui le place également en concurrence avec de nombreux autres casques. Cependant, une autonomie de 17 heures est un peu plus longue que ce que beaucoup dentre eux peuvent offrir.

Pendant ce temps, pour les joueurs PS5 et PS4, HyperX propose le Cloud Flight Wireless , au prix juste un peu plus élevé à 99,99 £, mais avec un design et une qualité de construction bien plus haut de gamme, à notre avis. Il a des coussinets doreille en mousse à mémoire et un look plus arrondi.

Malheureusement, il a besoin dun dongle pour se connecter à votre console, mais la qualité sonore est excellente et nous avons été vraiment impressionnés par ses niveaux de confort pendant notre temps de pratique avec le casque jusquà présent. Ses pilotes sont également un peu plus percutants que le CloudX Stinger Core Wireless, tandis que la durée de vie de la batterie est également impressionnante à 30 heures.

Les deux casques devraient être disponibles très bientôt via HyperX, et nous sommes en train de les tester pour voir comment ils se comparent aux nombreux autres que nous avons essayés.