Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Urbanista a lancé Seoul, une gamme colorée découteurs intra-auriculaires, dotés dun mode de jeu distinctif à faible latence (seulement 70 ms). Cela explique alors la photographie promotionnelle Cyberpunk 2077-esque.

Les vrais écouteurs sans fil - qui sont disponibles en noir, bleu, violet ou blanc (Midnight Black, Electric Blue, Vivid Purple, Pearl White si vous préférez le marketing) - offrent huit heures de batterie par charge, le boîtier ajoutant 24 heures supplémentaires en plus (pendant 32 heures au total).

Le boîtier peut être chargé sans fil à laide de nimporte quel pad Qi, sinon il sagit de le brancher via le câble USB-C fourni à la place.

Pour ajouter aux prouesses de jeu, il y a un microphone antibruit à bord (en fait trois par côté, donc six au total), pour assurer une transmission vocale claire. Les écouteurs eux-mêmes noffrent pas de suppression active du bruit (ANC), cependant, il ne sagit que du microphone. Mais cela sera également utile lorsque vous appelez Siri ou Google Assistant.

Un trio dembouts Silicon GoFit est inclus pour un ajustement optimal, il y a une résistance aux éclaboussures IPX4 et une fonction de commandes tactiles pour basculer entre le mode de jeu à faible latence et le mode musique.

Les véritables écouteurs sans fil Urbanista Seoul sont au prix de 89,90 £/89,90 €/89,90 $ - ce qui en fait une option de jeu sans fil abordable où que vous soyez dans le monde.

En outre, Urbanista a également lancé le Lisbon, une véritable offre intra-auriculaire sans fil plus légère et plus abordable (49,90 £/49,90 €/49,90 $).

Les meilleurs écouteurs Lightning 2021 pour votre iPhone ou iPad Par Dan Grabham · 1 Avril 2021 Les meilleurs écouteurs capables de gérer laudio numérique sans perte à 48 kHz des appareils Apple.