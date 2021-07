Les nouveaux jets de United offrent des écrans en vol prenant en charge les écouteurs Bluetooth

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - United Airlines a discrètement annoncé une fonctionnalité demandée depuis longtemps pour les écrans de dossier de siège trouvés dans ses nouveaux jets Boeing 737 Max 8 : la prise en charge des écouteurs et des écouteurs Bluetooth. La compagnie a annoncé cette fonctionnalité dans le cadre dun vaste plan United Next visant à mettre à jour sa flotte avec une meilleure expérience en vol.

Les nouveaux jets de United offrent des écrans de divertissement en vol de 10 ou 13 pouces au dos de tous les sièges. Dans un communiqué de presse, United a déclaré que, pour compléter ces nouveaux écrans, les jets seront équipés du Wi-Fi en vol "le plus rapide de lindustrie". Cela vous permettra de diffuser des vidéos à partir de services en ligne. Mais la caractéristique la plus remarquable ici est Bluetooth, qui, selon United, sera disponible partout pour "des connexions faciles entre les écouteurs sans fil et les écrans de divertissement du dossier".

Nous venons de passer la plus grosse commande davions de notre histoire (270 avions !). Venir à nos avions à fuselage étroit:



De la place pour le bagage à main de chaque client

Divertissement de dossier de siège et prises à chaque siège

Wi-Fi en vol le plus rapide disponible

Plus de sièges premium https://t.co/SdmaG8XJVH pic.twitter.com/bovS3KEu0f – United Airlines (@united) 29 juin 2021

Les jets Max 8 de United devraient commencer à voler cet été. Si vous prévoyez de voyager, peut-être la première fois depuis le début de la pandémie, vous pourriez être enclin à choisir United plutôt que dautres compagnies aériennes simplement parce que vous pourrez facilement coupler vos AirPods ou autres écouteurs sans fil avec les écrans de dossier de siège en vol.

