Les écouteurs Nothing Ear 1 en vente chez Selfridges

(Pocket-lint) - Après beaucoup de fanfare et de mystère, Nothing a annoncé son premier produit le mois dernier - les écouteurs Ear 1 - ou "ear (1)" de vous voulez être fantasque à ce sujet.

Maintenant, il a annoncé quil les vendrait ainsi que dautres produits chez Selfridges au Royaume-Uni.

Un partenariat avec Selfridges fait certainement de la nouvelle marque une option exclusive. Cependant, il ny a pas encore de nouvelles sur le moment où il y aura des actions à vendre.

Rien ne sest associé à Smartech (un magasin de technologie en ligne à lintérieur de Selfridges) pour lancer les écouteurs intra-auriculaires Ear 1. Nous ne savons pas grand-chose sur ces mystérieux bourgeons, à lheure actuelle. Mais, ils sont apparemment transparents dans la finition (ainsi vous pouvez voir exactement ce que vous obtenez) et seront "la beauté brute de la technologie" - quoi que cela signifie.

Rien ne dit quelle va créer un écosystème avec ses produits, avec une connexion supplémentaire à travers ses « conceptions emblématiques ». Cela semble familier, mais nous devrons savoir si cela se produira dans le futur.

Pour linstant, nous attendons à nouveau de voir quand Nothing sortira réellement son premier produit. Pour en savoir plus sur le fondateur, Carl Pei, et la création de Nothing, rendez-vous ici pour notre article précédent.

