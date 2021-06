Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Corsair a lancé une série doffres vraiment impressionnantes sur certains de ses casques de jeu pour lAmazon Prime Day de cette année, réduisant ses prix habituels par des marges décentes.

Tout dabord, lexcellent casque sans fil HS70 Pro est parfait pour les joueurs PC et PlayStation - le dongle USB inclus vous offre dexcellentes performances audio sans fil et il est vraiment bien construit et confortable.

Le HS70 est passé de 99,99 £ à 69,99 £ , une réduction de 30% qui le place dans les prix de milieu de gamme, lui permettant dexceller face à la concurrence.

Ailleurs, lexcellent (et beaucoup plus gamer) casque VOID Elite Surround a également une grosse affaire, si cela ne vous dérange pas daller avec laudio filaire ou si vous avez une Xbox - il fonctionnera avec tout sous le soleil et sonnera brillant .

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Il est passé de 79,99 $ à 59,99 $ sur Amazon US, soit une économie de 25%. Pour les lecteurs britanniques, cest encore plus abordable, à seulement 37,98 £ contre 64,99 £ , une réduction de 42 %.

Vous voudrez peut-être également jeter un coup dœil au casque HS60 Pro Surround , qui est extrêmement similaire à loption ci-dessus, mais avec une connexion filaire et laspect plus sobre du design du HS70 (que nous préférons).

Le HS60 Pro Surround est en baisse à 53,09 £ contre 64,99 £ , une réduction de 18% qui est un peu plus modeste mais vous offre toujours un casque vraiment solide pour largent que vous dépensez. Cet accord est également reflété pour nos lecteurs américains - sur Amazon US, il est passé de 69,99 $ à 47,99 $ pour un prix encore meilleur.

Pour obtenir un bon casque pour encore moins, vous pouvez également envisager le casque stéréo HS35 , qui na pas tout à fait le même niveau de fidélité audio et est un peu moins solide mais reste un très bon moyen daméliorer vos expériences de jeu.

La stéréo HS35 est passée de 44,99 £ à 32,49 £ , une économie de 28% qui la rend vraiment impressionnante sur le plan de la valeur.

Utilisez ces liens rapides pour accéder directement à nos pages doffres principales, où nous résumons toutes les meilleures offres de Prime Day.

Écrit par Max Freeman-Mills.