Nura vous propose ses casques audio personnalisés pour le Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les écouteurs ne sont normalement pas livrés avec une expérience personnalisée intégrée. Le mieux que vous obtiendriez normalement est des oreillettes de différentes tailles ou un bandeau réglable. Mais Nura va encore plus loin. En combinaison avec son application, le casque diffuse des sons dans vos oreilles et enregistre les sons qui leur sont renvoyés. Un profil sonore personnalisé est développé à partir de cela, qui adapte ensuite les sons que vous entendez par la suite. Les conduits auditifs de chacun sont différents, il sagit donc dune vision assez unique de la qualité sonore.

Nura propose deux styles de casques différents : un intra-auriculaire appelé Nuroloop et un supra-auriculaire appelé Nuraphone. Les deux sont en vente pendant le Prime Day, avec le Nuraloop à 89,40 £ / 89,40 $ USD / 119,40 $ AUD / 101,40 € après une remise de 40 % et les Nuraphones coûtant 244,30 £ / 279,30 $ USD / 349,30 $ AUD / 279,30 € avec 30 % de réduction .

squirrel_widget_144348

Les écouteurs Nuraphone ne sont pas vos écouteurs supra-auriculaires moyens, même en dehors de la fonction sonore personnalisée unique. Ces écouteurs sont à la fois intra-auriculaires et supra-auriculaires. Nura les a créés de cette façon pour un son et une expérience totalement immersifs. Ce nest probablement pas pour tout le monde, mais certains les aimeront sans aucun doute.

Il existe une suppression active du bruit, qui peut être personnalisée en fonction de votre environnement. Vous pouvez activer le mode social pour pouvoir entendre votre environnement tout en écoutant de la musique en même temps. Maintenant, cest à vous de décider pourquoi vous ne retireriez pas simplement les écouteurs ou ne désactiveriez pas la suppression active du bruit. Mais il y a quand même loption.

Au lieu de boutons physiques, il existe des boutons tactiles qui vous permettent de sauter des pistes, de modifier le volume et de répondre aux appels. 20 heures dautonomie vous garantissent une écoute toute la journée.

Pour le Prime day, Nura propose les Nuraphones à 30% de réduction. Découvrez loffre ici.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

squirrel_widget_264007

Contrairement aux Nuraphones, les écouteurs Nuraloop sont purement intra-auriculaires, ce qui les rend simples. De plus, contrairement à de nombreuses options sans fil, celles-ci conservent toujours un fil entre les oreillettes. Cela leur permet dêtre à la fois sans fil et filaire. Cest bien si vous êtes à court de batterie après les 16 heures revendiquées, mais cest bien si vous voulez les utiliser comme moniteur lorsque vous écoutez de la musique. Cest une affirmation forte sur la qualité du son si vous souhaitez les utiliser à cette fin.

Comme pour les Nuraphones, les Nuraloops ont également une suppression active du bruit et des commandes tactiles pour le volume, les pistes et les appels. Ils sont résistants à la transpiration et constitueront donc également de bons écouteurs pour un mode de vie actif.

Nura propose également les écouteurs Nuraloop avec une remise avantageuse de 40%. Alors rendez-vous ici pour laffaire.

Écrit par Claudio Rebuzzi.