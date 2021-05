Grado améliore sa gamme de casques à dos ouvert avec la série Prestige X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Grado a présenté le dernier né de sa gamme découteurs de la série Prestige - la série Prestige X.

Les SR60x, SR80x, SR125x, SR225x et SR325x disposent de haut-parleurs améliorés, dune conception de câble avancée et dun bandeau plus confortable pour réduire la fatigue découte - bien quil ressemble et se sent comme du cuir, il est en fait synthétique (bien que le SR325x continue dutiliser un bandeau en cuir). Ils sont disponibles à des prix allant de 99 $ à 295 $ aux États-Unis et de 110 £ à 330 £ au Royaume-Uni.

Grado est un artisan découteurs uniques à son siège social basé à New York. Lentreprise familiale en est maintenant à sa troisième génération et la série Prestige a été le premier casque conçu par John Grado il y a trois décennies. Les écouteurs de la série Prestige eux-mêmes sont désormais basés sur un design de quatrième génération. Le produit phare SR325x conserve son boîtier métallique.

Le haut-parleur de la série X comprend désormais un nouveau circuit magnétique, révisé pour une efficacité améliorée. Des améliorations de conception ont également été apportées à la bobine mobile et au diaphragme pour réduire davantage la distorsion, en particulier avec une utilisation portable à lesprit avec une grande variété de sources et dappareils.

Une nouvelle conception de câble implique un fil de cuivre super recuit pour améliorer également la pureté audio.

«La série Prestige représente le monde pour notre famille», déclare Jonathan Grado. «Cest la première série que nous ayons jamais lancée et comprend non seulement notre tout premier casque (SR80), mais aussi notre première paire métallique (SR325).

"Notre objectif était daugmenter lefficacité de nos pilotes tout en maintenant, mais en améliorant, la pureté de lenregistrement original et le milieu de gamme pour lequel nous sommes connus. Sans la série Prestige, nous ne serions pas là."

Écrit par Dan Grabham.