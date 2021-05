Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les produits en édition limitée se déclinent en deux catégories: sobres, mais distinctifs, ou audacieux et flashy. Les écouteurs Urbanista Miami Crystal Edition sont sans aucun doute dans le deuxième camp.

Urbanista nomme ses produits daprès les villes qui les inspirent. Donc, pour célébrer correctement Miami, Urbanista a décidé que ses écouteurs Miami discrets avaient besoin dun peu plus de flash, dun peu plus déclat. Ils ne se sont pas retenus dans ce département. Les cristaux ne sont pas beaucoup plus étincelants que Swarovski, et cest aussi un excellent nom, ce qui double le tirage au sort des écouteurs en édition limitée.

La base du casque Miami en édition limitée reste la même. Vous obtenez plus de 50 heures de lecture et une suppression active du bruit. Ils sont compatibles avec iOS et Android, et vous pouvez demander à Google Assistant ou à Siri de répondre à vos besoins.

Le chargement Bluetooth 5 et USB de type C vous connecte à lalimentation et aux sons, et il y a ce mode de son ambiant pour vous aider à entendre ce qui se passe autour de vous tout en profitant de vos jams.

Mais noublions pas ces cristaux Swarovski.Les écouteurs en édition limitée sont disponibles en noir ou en blanc, et pour le nombre de cristaux qui les ornent, ce nest en fait pas aussi kitsch ou collant que vous pourriez vous y attendre. Vous devez vous attendre à une hausse de prix décente et vous en obtenez une.

À 300 £ / 300 $ / 300 €, le casque Urbanista Miami Crystal Edition double le prix du modèle standard. Mais vous payez pour lexclusivité et le flash.

Écrit par Claudio Rebuzzi.