Obtenez un meilleur son de lUSB-C aux écouteurs filaires avec le câble AK Dual DAC dAstell & Kern

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le câble Dual DAC AK USB-C dAstell & Kern est un périphérique clé si vous utilisez des écouteurs filaires avec un ordinateur portable USB-C ou un téléphone ou une tablette Android. Les Mac Apple et les PC Windows 10 sont pris en charge.

La société coréenne est connue pour ses produits audio haute résolution et cet appareil de 50 mm de long sert à améliorer considérablement la qualité de la sortie sonore de ces appareils tout en étant très portable.

Le câble alimente laudio via deux convertisseurs numérique-analogique (DAC) Cirrus Logic CS43198 MasterHIFi qui prennent en charge les signaux haute résolution jusquà 32 bits / 384 kHz et les sorties via le connecteur traditionnel de 3,5 mm. Des condensateurs sur mesure garantissent labsence de fluctuations de puissance pour une sortie audio stable. Un câble à quatre conducteurs personnalisé est également utilisé.

Lappareil est logé dans un boîtier en alliage de zinc de haute qualité qui fait écho à la conception de lautre équipement dAstell & Kern. Le câble AK USB-C Dual DAC coûte 149 $ / 109 £ et sera mis en vente en avril.

Meilleurs écouteurs Bluetooth 2021: les meilleurs écouteurs sans fil supra-auriculaires ou supra-auriculaires Par Mike Lowe · 19 Mars 2021

Le câble nest actuellement pas compatible avec les iDevices dApple bien quil soit compatible avec le Mac comme nous lavons dit ci-dessus. Astell & Kern dit que cela est dû au courant requis pour prendre en charge le double câble DAC - les appareils Apple ne fournissent actuellement pas suffisamment, vraisemblablement limités par logiciel, pour des performances fiables.

Bien sûr, bien que les iPhones naient pas dUSB-C, les iPad Pro de la dernière génération et le dernier iPad Air le font.

Écrit par Dan Grabham.