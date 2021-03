Tim Burgess des Charlatans lance un casque découte au profit du Music Venue Trust

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouvel ensemble découteurs a été lancé par Flare Audio au profit du Music Venue Trust du Royaume-Uni dans le cadre de sa campagne #SaveOurVenues . Les écouteurs ont un thème - les Listening Parties organisées par le chanteur des Charlatans (et artiste solo) Tim Burgess.

Les écouteurs TLP1 ont une gamme de fonctionnalités uniques, y compris une technologie de réduction de la distorsion / amélioration de la clarté, fournissant ce que Flare, basé dans le West Sussex, décrit comme un «son haut de gamme» pour 39,99 £ . Ils sont disponibles à la commande à partir de 10h le 26 mars et expédiés à partir du 5 avril.

Les Listening Parties de Tim ont vraiment décollé au cours des 12 derniers mois alors que les gens cherchaient des expériences partagées pendant la pandémie - près de 700 fêtes ont maintenant eu lieu, et dautres se déroulent presque tous les jours de la semaine ( voir ce qui se passe ici ).

Le principe est simple: les gens écoutent le même album en même temps et Tim et lartiste tweetent en même temps. Tout le monde peut participer à la conversation sur ce que lalbum signifie pour lui bien sûr, en taguant ses tweets #TimsTwitterListeningParty . Des artistes tels que Paul McCartney, Iron Maiden, Liam Gallagher, Kylie Minogue, New Order, Mogwai et bien dautres y ont participé.

Vous pouvez également rejouer nimporte quelle fête sur un site Web spécial, avec des tweets apparaissant en temps réel.

Le Music Venue Trust (MVT) est une organisation caritative de base patronnée par Burgess. Lorganisation a levé des millions pour les salles de musique britanniques en difficulté pendant la pandémie. 5 £ de chaque ensemble découteurs vendus via le site Web de Flare seront reversés au Music Venue Trust.

Flare Audio et Tim ont travaillé ensemble sur les écouteurs en édition spéciale. Ils utilisent de laluminium violet anodisé sur mesure et sont marqués dun mini émail «Tim» sur le câble.

50 des premières commandes sont accompagnées dune carte signée de Tim et 100 autres commandes recevront un bonus - toutes sélectionnées au hasard.

Tim Burgess a déclaré: «Il y a quelque temps, les gens adorables de Flare mont envoyé des écouteurs incroyables - ils étaient de grands fans des soirées découte et nous avons commencé à parler. La conférence sest transformée en un plan et le plan est devenu un ensemble incroyable découteurs découte que Flare va maintenant fabriquer, et ensemble, nous allons collecter des fonds pour Music Venue Trust.

