Les premiers vrais écouteurs sans fil de Marshall sont le Mode II étanche

(Pocket-lint) - La marque audio classique Marshall a dévoilé sa première paire découteurs intra-auriculaires véritablement sans fil - le Mode II. Faisant suite aux derniers écouteurs Major IV et aux suppresseurs de bruit Monitor II lancés lannée dernière, les derniers écouteurs sont dans le style noir signature arborant des symboles blancs «M» sur lécouteur.

Lancés par Iggy Pop dans le cadre de la campagne Marshall `` Never Stop Listening , les nouveaux écouteurs compatibles Bluetooth 5.1 sont étanches IPX4 - ou, plus précisément, résistants à leau - et offrent jusquà 25 heures dautonomie (avec létui). Cependant, ils ne résistent pas à la transpiration, ils ne seront donc pas idéaux pour les entraînements.

La concurrence devient désormais très féroce dans le véritable espace sans fil - il ny a guère dentreprise sans paire. Le niveau de prix du Mode II est clairement conçu pour atteindre la référence des véritables écouteurs sans fil haut de gamme - le même prix que les AirPods 2 dApple.

En termes de capacité audio, attendez-vous à un son caractéristique de Marshall des pilotes dynamiques de 6 mm - Marshall dit quils ont "un son tonitruant ... avec des basses grondantes, des médiums naturels et des aigus nets".

En plus de limperméabilisation, il existe dautres fonctionnalités haut de gamme ici; létui peut être chargé sans fil (ou chargé via USB-C) tandis que vous pouvez également régler les paramètres dégalisation de lécouteur via une application associée.

Ils ont également une finition légèrement caoutchoutée et sont livrés avec le choix de quatre (oui, quatre) types dembouts caoutchoutés. Marshall dit que les pointes sont assez standard et peuvent donc être remplacées par toutes les autres de votre choix.

Le Mode II dispose également de commandes tactiles à lextérieur - nous avons hâte de voir comment elles fonctionnent dans la pratique, car notre expérience avec de nombreux types de commandes tactiles sur les écouteurs est au mieux inégale. Il existe un mode de transparence que vous pouvez également activer de cette façon, tandis que vous pouvez répondre aux appels ou mettre en pause / lire de la musique comme vous le souhaitez.

Les nouveaux écouteurs sont disponibles en pré-commande aujourdhui pour 179 $ / 159 £ et seront expédiés le 18 mars.

Marshall produit ses écouteurs et ses haut-parleurs Bluetooth via Zound Industries, basée à Stockholm, qui fabrique également des équipements audio Urbanears et Adidas.

Écrit par Dan Grabham.