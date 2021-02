Rien de Carl Pei lancera des écouteurs sans fil intelligents en été

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rien, la nouvelle société de technologie de lancien fondateur de OnePlus Carl Pei, lancera son premier produit - une paire découteurs sans fil - cet été, a-t-on confirmé.

Parlant à Bloomberg, Pei a confirmé que les écouteurs sans fil étaient un point de départ, avec des plans pour lancer dautres produits plus tard dans lannée: "Nous allons avoir plusieurs produits tout au long de lannée", dit Pei dans linterview de Bloomberg, "et finalement nous veulent le construire pour que ces appareils se parlent. "

Bien que des produits audio aient été suggérés peu de temps après que Pei ait annoncé quil commençait une nouvelle entreprise, une vue densemble se construit de la direction que Rien ne prendra. Lentreprise vise à construire une gamme de produits tous connectés.

Lors du lancement de la nouvelle société le 29 janvier, le message était le suivant: "Lorsquelle est suffisamment avancée, elle [la technologie] devrait disparaître et ne ressembler à rien." Cela ressemble au genre dinteraction transparente pour laquelle Apple est connue, en particulier autour de ses AirPod et de la façon dont ils se connectent de manière transparente à tous vos appareils Apple.

Exactement sur quoi dautre Rien ne se concentrera reste inconnu pour linstant, mais il semble quil y aura une gamme dappareils qui voudront se fondre dans larrière-plan afin que vous nayez jamais à vous soucier de la façon dont ils interagissent - tout se passe simplement.

Les écouteurs, cependant, sont un marché difficile à percer. Apple a volé la vedette avec ses AirPods , offrant une expérience transparente pour les utilisateurs diPhone, avec une connectivité instantanée à dautres appareils Apple. Il est logique pour un utilisateur Apple de sen tenir aux produits Apple.

Pour les utilisateurs dAndroid - qui représente une part plus importante du marché global des smartphones, bien que divisé entre de nombreuses marques - les choses sont moins claires et cela présente peut-être une plus grande opportunité pour Nothing à exploiter, étant donné lexpérience de Pei avec Android de OnePlus.

Meilleur casque à réduction de bruit (ANC) 2021 pour bloquer le bruit lorsque vous travaillez à domicile Par Mike Lowe · 9 Février 2021

On ne sait pas exactement où Rien ne passera au-delà des écouteurs, mais il semble certainement y avoir de largent qui entre dans lentreprise avec GV - Google Ventures - confirmant un investissement de 15 millions de dollars. Tom Hulme, de GV, a déclaré à Bloomberg que «la vision de Pei pour les appareils intelligents est convaincante», nous donnant lespoir que ce ne sera pas simplement une autre entreprise daccessoires.

Nous allons en entendre davantage au fil de lannée, alors restez à lécoute et nous continuerons de vous informer sur Rien.

Écrit par Chris Hall.