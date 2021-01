Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Focal est bien connu pour ses écouteurs filaires au son excellent , y compris ses canettes fermées telles que lElegia et le Stellia. Il nest donc pas surprenant de voir la société audio française sortir un nouveau modèle, appelé Focal Celestee .

Le Celestee sera mis en vente au prix de 999 £ (990 $), promettant une qualité sonore hors du commun et un savoir-faire haut de gamme, ce que nous attendons de Focal.

Les sur-oreilles circumaurales ont des diaphragmes de dôme de 40 mm, appelés en forme de M en raison de leur profil en coupe transversale en alliage daluminium et de magnésium. Les autres spécifications incluent une réponse en fréquence de 5 Hz à 23 kHz, une sensibilité de 105 dB SPL à 1 mW / 1 kHz, un THD de 0,1% à 1 kHz / 100 dB SPL et une faible impédance dentrée de 35 ohms. Mis à part le jargon audiophile, attendez-vous à un équilibre tonal approprié, avec une extension des basses profondes et des médiums et des aigus précis.

Les coussinets et le serre-tête sont recouverts de cuir teint semi-aniline avec microfibre sur la face intérieure du serre-tête. Vous devriez obtenir une bonne isolation sonore avec cette conception. En termes de couleurs, le Celestee est bleu marine avec des accents de cuivre, et il a un étui de transport rigide assorti et un câble de quatre pieds.

Focal a déclaré que les écouteurs Celestee seraient disponibles à la vente vers la fin février / début mars 2021.

Écrit par Maggie Tillman.