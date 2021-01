Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Carl Pei a fait des vagues dans lespace technologique lorsquil a quitté OnePlus, une entreprise quil a aidé à fonder avec Pete Lau en 2013. Pour beaucoup, il était considéré comme le moteur de la philosophie originale du fabricant, mais maintenant il est sur quelque chose de nouveau.

Jusquà présent, nous navons rien entendu sur le nom de la marque ou sur ce quelle va lancer - exactement. Nous savons juste que ce sera axé sur la musique , et que cela signifiera des écouteurs et des produits audio.

Heureusement, nous navons pas trop de temps à attendre avant que la grande révélation ait lieu. Carl Pei a annoncé que sa nouvelle société serait révélée le 27 janvier, ce qui nest pas si loin.

Nous annoncerons notre nouvelle marque le 27 et nous serons reconnaissants de tout le soutien que nous avons obtenu jusquà présent. Jai reçu M1 #MacBook Air pour léquipe et jai pensé à faire un #giveaway pour notre communauté.



Entrer:

1) RT et suivez @getpeid

2) https://t.co/jdguWn8s1B



Prend fin le 31 janvier pic.twitter.com/vxPeQN8TKH