(Pocket-lint) - Au CES de cette année, uniquement virtuel, la marque Soundcore dAnker a lancé une nouvelle paire d écouteurs avec suppression active du bruit .

Appelés écouteurs Soundcore Liberty Air 2 Pro , ils seront probablement considérés comme lun des meilleurs écouteurs sans fil à acheter dans le niveau abordable. Ils disposent de haut-parleurs de 11 mm - tout comme le Soundcore Liberty Air standard - mais ils sont censés être un modèle plus avancé, grâce à ce quAnker décrit comme une meilleure qualité du son et des appels. Plus précisément, ils disposent dune technologie de réduction du bruit à six microphones.

Quant à lajout dANC, il est livré avec différents modes. Il existe un mode de transport pour bloquer les basses fréquences, par exemple, ainsi quun mode intérieur pour bloquer les sons de milieu de gamme comme les voix, et il existe un mode de transparence avec deux niveaux damélioration du son ambiant.

Anker a déclaré que les écouteurs sans fil Liberty Air 2 Pro devraient avoir une autonomie de sept heures avec ANC désactivé, ou six heures avec ANC activé.

Lorsque le boîtier des écouteurs est complètement chargé, Anker a déclaré que vous devriez obtenir 26 heures au total avec ANC désactivé, ou 21 avec ANC désactivé, ce qui équivaut à trois à quatre recharges complètes à partir du boîtier lui-même, qui se charge via USB-C ou sans fil avec Qi .

Les écouteurs Soundcore Liberty Air 2 Pro devraient être disponibles en quatre couleurs - noir, blanc, bleu et rose - à partir du 12 janvier 2020 pour 129,99 $.

Écrit par Maggie Tillman.