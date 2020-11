Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Notre admiration pour les casques de jeu de Steelseries nest pas un secret - il y a des modèles bien placés au sommet de nos listes pour les joueurs Xbox et PlayStation pour une bonne raison.

Lun de ses meilleurs est lArctis 7, un superbe ensemble de canettes pour les joueurs PC ou PlayStation, qui fonctionnera aussi bien sur la PS4 que sur la PS5, et Amazon UK vient de lui offrir une réduction importante pour le Black Friday.

Cela signifie que vous pouvez le récupérer maintenant pour 99,99 £, contre 159,99 £ en version noire ou blanche. Cest un très bon prix pour un excellent casque sans fil.

LArctis 7 possède des pilotes extrêmement bien réglés qui offrent une excellente qualité sonore, en particulier sur la PS5 avec sa nouvelle puce audio, mais ils sont également extrêmement confortables à porter. Il est difficile de mettre le doigt dessus, mais le serre-tête de lunettes de ski de Steelseries est tellement plus facile que la myriade dautres casques que nous avons essayés.

Les commandes pratiques de sourdine, de volume et de balance des discussions facilitent également le réglage de votre son à la volée, ce que toute personne qui fait la fête saura est la clé, et le dongle sans fil fourni garantit une connectivité stable et à faible latence.

Lautonomie de la batterie est également excellente, ce qui sajoute à un ensemble qui est vraiment facile à recommander, que vous soyez sur PC ou PlayStation - et pour moins de 100 £, vous aurez du mal à trouver tout ce qui peut rivaliser avec lui.

Écrit par Max Freeman-Mills.