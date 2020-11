RHA TrueControl ANC ajoute une réduction de bruit avancée et une conception profilée pour un `` ajustement parfait

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - RHA - la marque audio basée à Glasgow - a dévoilé une toute nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil pour étendre sa gamme intra-auriculaire, et celle-ci augmente considérablement la mise par rapport aux modèles précédents.

Appelé le TrueControl ANC, la première nouveauté est dans le nom: la suppression active du bruit. Comme de nombreux écouteurs intra-auriculaires de premier plan en 2020, ceux-ci incluent lANC pour réduire le bruit externe.

Pour aider à bloquer davantage les bruits, la RHA a conçu les écouteurs pour quils sadaptent aux contours naturels de votre oreille, aidant à former ce joint pour arrêter toute fuite dans ou hors de votre oreille. Ils sont loin de la conception presque semblable à celle des AirPods de la série de bourgeons TrueConnect .

La société affirme que ses recherches suggèrent que cest un ajustement qui fonctionnera pour 99% des oreilles des gens. Cest probablement le plus proche de cette sensation moulée personnalisée sans faire scanner vos propres oreilles avec précision.

Ajoutez à cela les sept embouts en silicone de différentes tailles inclus dans la boîte - ainsi que les embouts en mousse Comply - et vous devriez facilement trouver un ajustement qui est à la fois confortable et bloque la plupart des bruits.

Il existe également des modes ambiants, vous pouvez donc rester au courant de toutes les notifications ou conversations autour de vous, et vous pourrez ajuster le niveau de bruit qui passe. Ou, maintenez lécouteur gauche pour mettre la musique en pause et passer en mode ambiant complet, puis relâchez-le lorsque vous êtes prêt à entrer dans votre bulle musicale sans bruit.

RHA a également lancé une nouvelle application, qui permettra aux utilisateurs de contrôler des éléments tels que légaliseur (pour créer votre propre profil sonore) ainsi que le mode ambiant et le niveau dANC.

La signature sonore précédente de la société était décente, mais dans notre récente revue, nous avons trouvé quelle manquait un peu de clarté et de détails, cest donc une bonne nouvelle dentendre que TrueControl est livré avec une nouvelle signature sonore plus profonde et plus détaillée.

Les autres caractéristiques clés incluent 5 heures de lecture de musique sur une charge complète (avec ANC activé), Qualcomm AptX pour une diffusion audio sans décalage et un boîtier de charge équipé dune prise en charge de la charge sans fil. Ledit cas vous donnera 15 heures de charge supplémentaires, ce qui porte le total à 20 heures de musique.

RHA TrueControl ANC sera mis en vente le 4 décembre au prix de 249,95 £ / 299,95 $ / 299,95 €, mais si vous le précommandez à partir du 19 novembre et que vous utilisez le code `` FIRSTINLINE , RHA vous offrira une réduction pour les lève-tôt qui ramènera le prix à seulement 199,96 £, ce qui nest pas du tout mauvais pour une paire découteurs de premier ordre.

Écrit par Cam Bunton.