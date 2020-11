Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HyperX fabrique de très bons casques de jeu, parfaits pour jouer sur PC ou sur console. Il propose une remise sur toute une gamme de ses casques pour le Black Friday, et un grand nombre de ces offres sont déjà en cours.

Nous avons rassemblé quelques-uns des points forts ci-dessous, qui couvrent quelques niveaux de prix différents, mais tous offrent un son exceptionnel à leur prix, ce que nous avons établi après avoir testé plusieurs dentre eux nous-mêmes.

Le premier est le HyperX Cloud II , sans doute le casque le plus connu dHyperX. La ligne Cloud est réputée pour être extrêmement légère et confortable tout en offrant un son puissant et clair, et le Cloud II ne fait pas exception. Cest un excellent casque filaire pour tous vos besoins.

À lheure actuelle, vous pouvez le récupérer pour 79,99 $, 20 $ de réduction sur son prix régulier, ce qui en fait un superbe casque de milieu de gamme par rapport à ce que vous pouvez obtenir pour 80 $. Nous laimons particulièrement dans la variante rouge disponible, qui est agréable et élégante.

Si vous voulez quelque chose avec un peu plus de punch, vous pouvez opter pour l HyperX Cloud Alpha S , un modèle légèrement plus haut de gamme dHyperX qui ne coûte que 99,99 $ pour le moment, avec 30 $ de réduction. Cela signifie que cest le même prix que le Cloud II, cest donc une excellente occasion dobtenir plus pour moins.

Il a une qualité de construction légèrement plus solide, mais le gros ajout est la suppression du bruit qui vous assurera dêtre complètement immergé dans le jeu auquel vous jouez.

Dautre part, si vous recherchez un vrai brio budgétaire, le HyperX Cloud Stinger est également bien réduit à 39,99 $, une économie de 10 $ qui en fait lun des meilleurs casques que vous pouvez obtenir en dessous de 40 $ - la qualité sonore est bien au-dessus de son poids ici, dans nos tests dutilisation.

Écrit par Max Freeman-Mills.