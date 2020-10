La marque de casques Ausounds de Los Angeles arrive au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ausounds, la marque de casques de Los Angeles conçue et réglée par des illustres du monde de la musique, est arrivée au Royaume-Uni.

Allant dune collection qui comprend de véritables écouteurs sans fil et un tour de cou haute fidélité, les produits Ausounds peuvent désormais être trouvés chez Richer Sounds et chez des détaillants indépendants en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. De plus, une version britannique du site Web de la société a été mise en place sur iamaudio.co.uk .

Des sur-oreilles de niveau professionnel seront bientôt ajoutés à la gamme.

Ses écouteurs commencent à 119,95 £ pour les véritables écouteurs sans fil AU Stream, avec une paire avec annulation active du bruit à 159,95 £.

Les écouteurs AU Stream Hybrid sont à 199,95 £ et offrent un facteur de forme plus discret et une annulation du bruit hybride, tandis que le modèle de tour de cou AU-Flex ANC haute fidélité coûte 229,95 £.

La société a été créée par Michael Chen, qui a 16 ans dexpérience dans la fabrication audio, et son président-directeur général, Marcus Sanchez, a déjà travaillé avec Audeze, Universal Music Group et Monster.

"Le rôle des créateurs de musique dans lindustrie équivaut à tout; cest de là que vient notre son", a déclaré Sanchez.

"Nous voulions créer une marque qui réponde aux nombreux besoins des créateurs à tous les niveaux - dans leur vie quotidienne et dans leur travail."

La société souhaite trouver des créateurs de musique et des influenceurs non signés au Royaume-Uni avec lesquels travailler à lavenir.

Écrit par Rik Henderson.